Pesawat Gagal Terbang Imbas Tangki Avtur Bocor, Ini Penjelasan Bos Garuda

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten maskapai BUMN PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) buka suara terkait dengan insiden tumpahan bahan bakar salah satu armada GIAA pesawat GA-174 rute Jakarta - Pekanbaru.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memberikan penjelasan sehubungan dengan adanya video yang beredar di media sosial terkait salah satu armada Garuda Indonesia yang mengalami tumpahan/luapan bahan bakar avtur di salah satu sisi bagian pesawat.

“Dapat kami sampaikan bahwa penerbangan tersebut merupakan GA-174 rute Jakarta - Pekanbaru dengan jadwal keberangkatan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 11.50 WIB dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II pukul 13.35 WIB yang terbang dengan menggunakan armada PK-GFW,” jelas Irfan melalui keterangan resmi, Sabtu (24/8/2024).

Irfan menjelaskan bahwa adanya temuan tersebut diketahui oleh pilot in command (PIC) pada saat sedang melakukan prosedur rutin verifikasi jumlah isian avtur di dalam pesawat sebagai bagian dari kesiapan akhir awak pesawat sebelum melakukan proses take off. Prosedur tersebut merupakan bagian dari manual tata laksana safety sebelum pesawat lepas landas.

Setelah mengetahui adanya temuan tersebut yang juga didukung oleh laporan visual dari salah satu penumpang, maka dengan mengedepankan fokus aspek keselamatan dan safety, PIC segera mengambil keputusan untuk pesawat return to apron (RTA).

Hal tersebut dilakukan guna melakukan inspeksi secara menyeluruh terkait temuan indikasi tumpahan atau luapan bahan bakar tersebut.

“Adapun, saat ini para penumpang GA-174 yang berjumlah 135 orang, telah diterbangkan kembali dengan pesawat pengganti PK-GMM pada pukul 14.00 WIB dan dijadwalkan akan tiba pada pukul 15.45 WIB,” jelas Irfan.

Sebelumnya penyanyi Kunto Aji mengunggah sebuah video sayap pesawat GIAA yang terlihat mengeluarkan cairan. Video tersebut diunggah di platform media sosial X.

“Nyawa gue baru aja diselamatkan, alhamdulillah, masih ada umur, ketahuan, putar balik gajadi terbang. Serem Banget ini,” kata Kunto Aji dikutip Sabtu (24/8/2024).

Kunto Aji juga menyebutkan terdapat percikan api saat kejadian tersebut.