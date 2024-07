Harga Pangan Hari Ini 12 Juli: Harga Cabai Rawit Turun, Telur Ayam Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan mengalami penurunan secara rata-rata nasional pada hari ini, Jumat (12/7/2024). Penurunan harga terjadi pada komoditas cabai rawit, bawang merah hingga beras premium.

Mengutip laman Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (12/7/2024) pukul 7.05 WIB, harga cabai rawit merah turun 3,82% menjadi Rp59.580 per kilogram (Kg).

Kemudian, cabai merah keriting juga mengalami tren perbaikan harga, turun 12,3% menjadi Rp40.510 per kg.

Aneka bawang juga mulai mengalami penurunan harga pada hari ini. Harga bawang merah susut 9,28% menjadi Rp30.890 per kilogram, sedangkan harga bawang putih bonggol turun 1,96% menjadi Rp39.500 per kg.

Selanjutnya, harga komoditas pokok beras premium pagi ini juga turun 6,06% menjadi Rp14.570 per kg dan beras medium turun 4,66% menjadi Rp12.880 per kg.

Sementara itu, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) turun 1,35% menjadi Rp12.420 per kg.

Di sisi lain, komoditas pangan sumber protein hewani daging ayam masih melanjutkan kenaikan harga. Posisinya naik tipis 1,54% menjadi Rp36.370 per kg.

Diikuti oleh harga telur ayam ras yang juga naik 1,47% menjadi Rp29.710 per kg, sedangkan harga daging sapi murni turun 4,14% menjadi Rp129.510 per kg.

Harga ikan kembung naik 3,14% menjadi Rp38.050 per kg, ikan tongkol naik 10,40% per kg menjadi Rp34.830, dan ikan bandeng naik 9,10% menjadi Rp35.740 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng curah menjadi komoditas terakhir yang naik harga pada hari ini. Harganya tembus Rp16.180 per liter, naik 1,31%.

Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana justru turun 3,79% menjadi Rp17.280 per liter.

Kemudian, gula konsumsi harganya turun 4,17% menjadi Rp17.240 per kg, tepung terigu curah turun 3,99% menjadi Rp9.860 dan jagung tk peternak susut 6,41% menjadi Rp5.260 per kg.

Terakhir, harga garam halus beryodium susut 18,85% menjadi Rp9.300 per kg dan harga tepung terigu non-curah kemasan turun tipis 0,90% menjadi Rp13.210 per kg.