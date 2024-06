Jadi Komisaris MIND ID & Pertamina, Segini Perkiraan Gaji Grace hingga Simon

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir melakukan perombakan jajaran komisaris di dua holding BUMN energi, yakni MIND ID dan Pertamina.

Dua elit politik Partai Gerindra mendapat kursi komisaris utama, yakni Fuad Bawazier diangkat menjadi komisaris utama MIND ID dan Simon Aloysius Mantiri menjadi komisaris utama dan komisaris independen PT Pertamina (Persero).

Selain itu, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Grace Natalie, diangkat sebagai komisaris MIND ID.

Lantas, berapa gaji komisaris MIND ID dan Pertamina?

Gaji Komisaris MIND ID

Berdasarkan Laporan Tahunan MIND ID 2022, komponen remunerasi untuk setiap anggota dewan komisaris dan direksi terdiri atas gaji, tunjangan, fasilitas, tantiem dan pajak.

Remunerasi dewan komisaris dan direksi ditetapkan oleh pemegang saham melalui

mekanisme RUPS dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan

perundang-undangan.

Besaran honorarium komisaris utama ditetapkan sebesar 45% dari gaji direktur utama, sementara honorarium anggota dewan komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium komisaris utama.

Lalu, tunjangan terdiri atas tunjangan hari raya keagamaan yang diberikan 1 kali honorarium, tunjangan transportasi yang diberikan sebesar 20% dari honorarium, dan asuransi purna jabatan yang diberikan selama menjabat dengan premi asuransi 25% dari honorarium 1 tahun.

Dewan komisaris juga mendapat fasilitas berupa fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi atau penggantian biaya pengobatan, bantuan hukum, dan kendaraan dinas 1 unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan.

Untuk tantiem, diberikan dalam bentuk tunai dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan perusahaan.

MIND ID melaporkan total gaji atau honorarium beserta tunjangan untuk lima anggota dewan direksi dan enam anggota dewan komisaris selama 2022 adalah sebesar Rp34,8 miliar.

Sementara itu, total tantiem untuk direksi dan dewan komisaris selama tahun 2022 sebesar Rp149,4 miliar.

Namun, tidak diperinci berapa besaran gaji atau tantiem yang diterima oleh masing-masing direksi maupun komisaris.

Bila menggunakan asumsi anggota dewan direksi dan dewan komisaris menerima gaji yang sama, maka gaji atau honorarium beserta tunjangan setiap orang mencapai Rp3,16 miliar per tahun atau Rp263,63 juta per bulan. Lalu, perkiraan besaran tantiem yang diterima setiap anggota mencapai Rp13,58 miliar per tahun.

Gaji Komisaris Pertamina

Berdasarkan Laporan Tahunan Pertamina 2022, remunerasi yang diberikan kepada anggota direksi dan dewan komisaris Pertamina meliputi gaji untuk anggota direksi dan honorarium untuk anggota dewan direksi, tunjangan, fasilitas, dan tantiem/insentif kinerja/insentif khusus.

