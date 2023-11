Pertamina Gencarkan Eksplorasi Migas di Cekungan Kutai

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bersama dengan Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) tengah melakukan eksplorasi bersama untuk mengidentifikasi potensi migas baru di Cekungan Kutai, lepas pantai Kalimantan Timur.

Area eksplorasi ini berada di singgungan dua wilayah kerja (WK) PHM dan PHKT, tepatnya di ujung utara lapangan Tunu. PHM dan PHKT belakangan menamai wilayah eksplorasi migas ini, lapangan Tuna K.

“Kita sedang mempelajari area perbatasan dengan PHKT. Kita namakan dengan Tuna K mudah-mudahan sih ada temuan-temuan surprise seperti North Ganal ya, tapi kita belum tahu nih,” kata Field Manager NPU Andi Suhendra saat ditemui di lapangan NPU, Kutai Kertanegara, Rabu (9/11/2023).

Andi menuturkan, saat ini kedua anak usaha Pertamina hulu itu tengah menjajaki studi eksplorasi awal sebelum melakukan tajak atau pengeboran.

“Kita memang mencoba mencari sumber-sumber yang baru sekarang itu di border line karena ada semangat border less di level regional jadi antara zona itu kita kerja sama,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, perusahaan migas asal Italia, Eni, berhasil menemukan cadangan gas di Wilayah Kerja North Ganal, Kalimantan Timur dengan perkiraan awal gas in place 5 triliun cubic feet (Tcf).

Temuan itu disampaikan Head of Regional and Far East Eni saat betemu dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto pada ajang ADIPEC di Abu Dhabi, Minggu (1/10/2023) lalu.

“Kami berharap penemuan cadangan gas di North Ganal oleh salah satu international oil company (IOC) akan mendorong lebih banyak IOC lainnya untuk masuk ke Indonesia,” kata Dwi lewat siaran pers, Senin (2/10/2023).

Dengan perkiraan awal discovered resources sebesar kurang lebih 609 MMBOE (recoverable), laporan ini menjadikan temuan di sumur Geng North-1 menjadi salah satu dari tiga besar temuan eksplorasi dunia pada 2023.

Sementara itu, PHM berhasil memproduksi minyak sebesar 26,251 BOPD dan gas sebesar 530 MMscfd hingga Oktober 2023. Pencapaian produksi tersebut merupakan hasil dari upaya teknis operasi yang maksimum, mengingat sebagian besar dari lapangan-lapangan minyak dan gas di WK Mahakam telah mature dan masuk ke fase 4 atau penurunan produksi alamiah (natural decline).

“Selama beberapa tahun terakhir, kami berhasil menahan laju penurunan produksi alamiah yang tinggi dan mempertahankan tingkat produksi pada lapangan-lapangan migas yang sudah mature,” kata General Manager PHM Setyo Sapto Edi lewat keterangan resmi, Rabu (8/11/2023).

