Revitalisasi Kereta Ekonomi, PT KAI Bakal Borong Produksi PT Inka

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menargetkan sekitar 200 kereta kelas ekonomi dapat direvitalisasi hingga 2026 atau tiga tahun mendatang.

Seiring dengan upaya revitalisasi tersebut, perseroan juga melakukan pembelian kereta atau gerbong baru dari PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa dalam acara Peluncuran KA Ekonomi New Generation di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Hadis memaparkan, Kereta Ekonomi New Generation merupakan hasil modifikasi yang KAI lakukan di Balai Yasa Manggarai. Dia menuturkan, hingga saat ini ada 12 kereta ekonomi yang telah berhasil dimodifikasi di Balai Yasa Manggarai menjadi kereta ekonomi generasi baru sejak April 2023.

Dia menuturkan, ke depannya perseroan akan terus memperbanyak perbaikan kereta, sehingga makin banyak sarana kereta api yang ditingkatkan kenyamanannya.

"Perbaikannya akan bertahap dan terus kami lakukan. Sampai 2026 mendatang mungkin sampai 200 kereta yang harus diperbaiki dan diganti," jelas Hadis.

Dia melanjutkan, perseroan juga telah membeli sebanyak 612 unit kereta baik ekonomi maupun eksekutif dari Inka. Pengadaan kereta baru ini akan dilakukan secara bertahap hingga 2026 atau 2027.

Dia menambahkan, sejumlah kereta pesanan KAI akan rampung pada tahun ini. Meski demikian, Hadis tidak merinci berapa banyak jumlah kereta yang akan selesai pada 2023.

"Harapannya, minat masyarakat semakin besar untuk menggunakan transportasi massal kereta api yang aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu,” kata Hadis.

Adapun, pada tahap awal, kereta ekonomi new generation ini dirangkaikan pada KA Jayabaya relasi Pasarsenen - Malang pp. Dengan dioperasikannya Kereta Ekonomi New Generation, maka stamformasi KA Jayabaya menjadi 4 kereta eksekutif (K1), 5 Kereta Ekonomi New Generation (K3 NG) dan 1 kereta makan pembangkit (MP3).

Sementara itu, jadwal perjalanan KA Jayabaya relasi Pasarsenen - Malang yaitu berangkat dari Pasarsenen pukul 17.25 dan tiba di Malang pukul 06.20. Untuk relasi Malang - Pasarsenen, berangkat dari Malang pukul 12.30 dan tiba di Pasarsenen pukul 01.38.

