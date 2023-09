Profil Vasanta Group yang Bakal Bangun Hotel Bintang 4 di IKN

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sirius Surya Sentosa atau Vasanta Group resmi melaksanakan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Proses groundbreaking tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Sabtu (23/9/2023).

"Peletakan batu pertama pembangunan Hotel Vasanta di kawasan Ibu Kota Nusantara, pagi tadi. Ini hotel kedua yang mulai dibangun di IKN," cuit Jokowi dalam akun Twitternya, dikutip Sabtu (23/9/2023).

Lebih lanjut, Jokowi berharap perusahaan swasta pionir yang telah berkomitmen membangun IKN ini diharapkan dapat menjadi katalis positif dalam mendorong geliat ivestasi di IKN.

"Saya berharap akan makin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun di IKN, baik hotel, rumah sakit, universitas, hingga taman safari. Terima kasih kepada para investor yang telah menanamkan modalnya," tambah Jokowi.

Untuk diketahui, komitmen Vasanta membangun infrastruktur di IKN pertama kali diketahui usai PT Sirius Surya Sentosa dan PT Bina Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Otorita (BUO), menandatangani nota kesepemahaman (MoU) di Saumata 1 Office, Alam Sutera, Tangerang, pada Rabu (21/6/2023).

Mengutip laman resmi Vasanta Group, perusahaan ini mulanya didirikan oleh lima orang pria yang memiliki ketertarikan dalam bisnis properti. Mereka ialah Tri Ramadi, Agnus Suryadi, Erick Wihardja, Nicholas Hum dan Denny Asalim pada tahun 2015 laly.

Menyadari potensi kolaborasi sinergis, kelima visioner tersebut memutuskan untuk menggabungkan kekuatan, memanfaatkan kekuatan mereka yang saling melengkapi dan berbagi semangat untuk inovasi dan praktik bisnis yang etis.

Komitmen kuat kelimanya menggeluti bisnis properti membawanya untuk terus melakukan pembaruan startegi bisnis. Kelimanya lantas sepakat menantang status quo dan membawa perspektif segar ke industri properti dengan merubah nama perusahaan menjadi Vasanta Group.

Selama 8 tahun di Indonesia, Vasanta aktif dalam mengarap sejumlah proyek. Adapun proyek yang telah digarap yakni Vasanta Innopark, Saumata, Vasanta Ecotown, Shila at Sawangan, dan Mawatu Labuan Bajo.

Lebih rinci, Vasanta Innopark merupakan proyek hunian di kawasan industri MM2100, Cikarang Barat, yang merupakan hasil dari kolaborasi anak usaha Mitsubishi Corporation asal Jepang PT Diamond Development Indonesia dengan total nilai investasi proyek sekitar Rp20 triliun.

Kemudian, Vasanta juga membangun apartemen Saumata di Alam Sutera yang bekerja sama dengan Lotte E&C dan PT Premier Qualitas Indonesia dengan nilai gross development value (GDV) Rp2 triliun.

Tak hanya memiliki proyek yang terletak di koridor barat dan timur Jakarta, Vasanta Group juga juga memiliki proyek di kawasan Selatan Jakarta yakni Vasanta Ecotown dan Shila at Sawangan.

Di mana, Vasanta Eco Town merupakan township modern dengan konsep mixed used development dengan luas lahan 102 hektare yang terdiri Shila at Sawangan, The Shoppes dan area komersial lain termasuk mal. Dalam pembangunan Shila at Sawangan ini, Vasanta Group berkolaborasi dengan Mitsubishi Corporation (MC), dengan anak Perusahaannya PT. Diamond Development Indonesia.

Selain di kawasan Jabodetabek, Vasanta juga tengah ekspansi membangun proyek properti di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Di Labuan Bajo, Vasanta memiliki 2 proyek yakni Nawa Hotel dan kawasan resort dan komersial Mawatu.

