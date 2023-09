Jokowi Bahas Situasi Ekonomi Global ke Direktur Pelaksana IMF

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menekankan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang mengenai situasi ekonomi global saat menerima Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva beserta delegasi di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Senin (4/9/2023).

"Pada saat berbicara dengan World Bank dan IMF beliau melakukan tukar pikiran mengenai masalah situasi ekonomi dunia," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (4/9/2023)

Menurut Retno, baik Presiden Bank Dunia maupun Direktur Pelaksana IMF menyampaikan apresiasi atas prestasi ekonomi Indonesia. Keduanya memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus kemampuan Indonesia menekan inflasi pada saat yang sama.

"Managing Director IMF bahkan mengatakan bahwa ASEAN is a bright spot di tengah situasi dunia yang sulit dan Indonesia dikatakan sebagai source of joy, source of hope. Dan ini juga memberikan pelajaran juga bagi negara-negara berkembang, kalau Indonesia bisa maka negara berkembang lain juga harus bisa," imbuhnya.

Menurut pantauan Bisnis, Kristalina masuk ke dalam ruangan Istana Merdeka pada pukul 14.45 WIB dengan mengenakan batik berwarna merah muda dengan corak bunga berwarna keemasan.

Melakukan pertemuan selama 15 menit, Kristalina Georgieva mengaku senang bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia itu. Di sisi lain, dia juga mengungkapkan kepada Jokowi bahwa saat ini keadaan ekonomi dunia memang masih dalam keadaan yang tidak dapat diprediksi.

“Semuanya, [termasuk] di Asean saat ini kita tengah menghadapi keadaan dunia perekonomian yang kinerjanya kurang baik, karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan saat menghadapi pandemi, semua berubah sangat dinamis dan ini sebenarnya memungkinkan untuk saling bergerak bersama untuk saling memiliki hubungan yang menguntungkan,” tuturnya di Istana Merdeka, Senin (4/9/2023).

Sekadar informasi, Kepala Negara pada hari ini memang melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara Asean berserta undangan yang sudah mulai berdatangan sejak kemarin malam, Minggu (3/9/2023).

Presiden Jokowi juga menerima Pemimpin organisasi Internasional seperti World Bank, International Monetary Fund, dan World Economi Forum, di Istana Merdeka, Senin (4/9/2023).

Dalam kesempatan pemimpin organisasi internasional yang hadir seperti Presiden of World Bank Ajay Banga, Managing Director IMF Kristalina Georgieva, hingga Executive Chairman World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab. Setiap delegasi mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan Jokowi selama 15 menit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News