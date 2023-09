Resmi Naik! Ini Harga Terbaru Pertamax Cs per 1 September 2023 dari Aceh sampai Papua

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Setelah 3 bulan tidak mengalami kenaikan, kini PT Pertamina Persero kembali menaikan harga Pertamax. Harga terbaru ini berlaku mulai Jumat, 1 September 2023.

Mengutip pengumuman resmi Pertamina, Jumat (1/9/2023), setidaknya ada empat BBM Pertamina yang mengalami kenaikan harga per 1 September 2023 ini, yaitu Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Pada bulan Agustus lalu, Pertamax atau BBM dengan RON 92 dijual oleh Pertamina dengan harga Rp12.400 per liter.

Tapi setelah dilakukan penyesuaian, harga Pertamax per tanggal 1 September 2023 dijual dengan harga Rp13.300 per liter untuk wilayah DKI Jakarta.

Kemudian untuk Pertamax Green E5 (RON 95) saat ini dibanderol Rp 15.000 per liter. Pertamax Turbo juga mengalami kenaikan dari yang semula hanya Rp 14.000 per liter menjadi Rp 15.900 per liter.

BBM Pertamina jsnis Dexlite (CN 51) per 1 September 2023 dibanderol Rp 16.350 per liter, dari sebelumnya Rp 13.950 per liter.

Selain itu adapula Pertamina DEX (CN 53) mulai 1 September dijual sebesar Rp 16.900 per liter, dari sebelumnya Rp 14.350 per liter pada Agustus 2023.

Lantas, berapa harga terbaru BBM Pertamina di seluruh Indonesia? berikut adalah rinciannya.

Aceh

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp 15.900 per liter

Dexlite: Rp 16.350 per liter

Pertamina Dex: Rp 16.900 per liter

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.600 per liter

Pertamax Turbo: Rp 16.250 per liter

Dexlite: Rp 16.700 per liter

Pertamina Dex: Rp 17.250 per liter

Provinsi Riau dan Kep Riau

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.100 per liter

Pertamax Turbo: Rp 15.10 per liter

Dexlite: Rp 14.550 per liter

Pertamina Dex: Rp 14.950 per liter

Batam dan Sekitarnya

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.900 per liter

Pertamax Turbo: Rp 16.600 per liter

Dexlite: Rp 17.050 per liter

Pertamina Dex: Rp 17.600 per liter

Jambi dan Sekitarnya

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.600 per liter

Pertamax Turbo: Rp 16.250 per liter

Dexlite: Rp 16.700 per liter

Pertamina Dex: Rp 17.250 per liter

Bengkulu dan Sekitarnya

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.900 per liter

Pertamax Turbo: Rp 16.600 per liter

Dexlite: Rp 17.050 per liter

Pertamina Dex: Rp 17.600 per liter

Bangka Belitung dan Sekitarnya

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.600 per liter

Pertamax Turbo: Rp 16.250 per liter

Dexlite: Rp 16.700 per liter

Pertamina Dex: Rp 17.250 per liter

Lampung dan Sekitarnya

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.600 per liter

Pertamax Turbo: Rp 16.250 per liter

Dexlite: Rp 16.700 per liter

Pertamina Dex: Rp 17.250 per liter

DKI Jakarta

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp 15.900 per liter

Dexlite: 16.350 per liter

Pertamina Dex: Rp 16.900 per liter

Pertamax Green 95: Rp 15.000 per liter

Banten

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp 15.900 per liter

Dexlite: 16.350 per liter

Pertamina Dex: Rp 16.900 per liter

Jabodetabek

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp 15.900 per liter

Dexlite: 16.350 per liter

Pertamina Dex: Rp 16.900 per liter

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp 15.900 per liter

Dexlite: 16.350 per liter

Pertamina Dex: Rp 16.900 per liter

Bali

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp 15.900 per liter

Dexlite: 16.350 per liter

Pertamina Dex: Rp 16.900 per liter

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp 15.900 per liter

Dexlite: 16.350 per liter

Pertamina Dex: Rp 16.900 per liter

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.600 per liter

Pertamax Turbo: Rp 16.250 per liter

Dexlite: Rp 16.700 per liter

Pertamina Dex: Rp 17.250 per liter

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.600 per liter

Pertamax Turbo: Rp 16.250 per liter

Dexlite: Rp 16.700 per liter

Pertamina Dex: Rp 17.250 per liter

Gorontalo

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.600 per liter

Pertamax Turbo: Rp 16.250 per liter

Dexlite: Rp 16.700 per liter

Pertamina Dex: Rp 17.250 per liter

Maluku, Maluku Utara

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.600 per liter

Pertamax Turbo: -

Dexlite: Rp 16.700 per liter

Pertamina Dex: -

Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Tengah & Barat Data

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.600 per liter

Pertamax Turbo: -

Dexlite: Rp 16.700 per liter

Pertamina Dex: Rp 17.250 per liter

