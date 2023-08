Buka FERBI 2023, Bos BI Pamer Uang Kertas Rupiah Terbaik di Dunia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo resmi membuka rangkaian kegiatan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) yang diselenggarakan mulai 18 Agustus hingga 20 Agustus di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta.

Perry mengatakan tujuan dari diselenggarakannya FERBI adalah untuk memaknai rupiah sebagai simbol kedaulatan Indonesia. Penyelenggaraan FERBI juga turut memeriahkan peringatan HUT RI ke-78.

“Hari ini kita bangkitkan semangat NKRI, kedaulatan Indonesia, sehingga melalui FERBI, kita semakin cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari kita cintai rupiah tidak hanya sebagai uang kartal, tapi sebagai kedaulatan,” katanya dalam acara FERBI 2023, Jumat (18/8/2023).

Perry menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia juga harus bangga karena uang rupiah tahun emisi 2022 mendapatkan penghargaan sebagai uang terbaik di dunia pada 2023.

“Uang kertas Indonesia the best in the world, juara dunia. Tahun 2023 ini menjadi uang terbaik di seluruh dunia. Kita hadiahkan sekaligus juga kita bangga pada proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta,” jelasnya.

Untuk diketahui, rupiah dinobatkan oleh International Association of Currency Affairs (IACA) sebagai best new banknote series pada Currency Award ke-17 pada Mei 2023 lalu.

Sebagai informasi, FERBI 2023 akan menghadirkan beragam kegiatan, di antaranya pameran rupiah dalam sejarah Indonesia, talk show rupiah, layanan penukaran uang rupiah kertas dan logam, hiburan panggung rupiah dan harmoni rupiah, serta berbagai perlombaan.

Untuk penukaran uang, BI menyediakan layanan penukaran uang rupiah kertas pecahan kecil, Mulai dari Rp20.000 hingga Rp1.000.

Pada kesempatan ini, masyarakat juga dapat untuk membeli uang rupiah bersambung atau uncut banknotes yang unik sebagai koleksi berharga.

Selain itu, BI membuka layanan penukaran uang dari rupiah logam ke uang rupiah kertas dalam kegiatan penukaran uang rupiah logam ‘Logam Bermakna’.

