Harga Pangan Hari Ini 18 Mei: Bawang Putih hingga Telur Naik, Beras Medium Turun

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas bahan pangan masih mengalami kenaikan seperti beras premium, bawang putih, cabai merah hingga telur ayam di rata-rata pasar seluruh Indonesia. Adapun, beras medium mengalami penurunan tipis dibanding pekan lalu.

Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Kamis (18/5/2023) beras premium naik 0,29 persen dibanding pekan lalu jadi Rp13.640 per kilogram (kg), kedelai naik 0,98 persen jadi Rp13.430 per kg, bawang putih naik 1 persen jadi Rp36.320 per kg.

Cabai merah keriting naik 2,43 persen jadi Rp34.210 per kg, daging sapi naik 0,38 persen jadi Rp136.020 per kg, daging ayam ras naik 1,11 persen jadi Rp36.460 per kg, telur ayam ras naik 0,50 persen jadi Rp30.310 per kg, gula konsumsi naik 0,21 persen jadi Rp14.470 per kg.

Kemudian minyak goreng kemasan sederhana turun 0,28 persen jadi Rp17.960 per kg, beras medium turun 0,25 persen jadi Rp11.870 per kg, tepung terigu naik 0,54 persen jadi Rp11.210 per kg, minyak goreng curah naik 0,33 persen jadi Rp15.050 per liter, jagung pternak naik 1,11 persen jadi Rp6.350 per kg, ikan kembung naik 2,85 persen jadi Rp40.780 per kg.

Lalu garam naik 1,68 persen jadi Rp11.480 per kg, tepung terigu kemasan naik 0,15 persen jadi Rp13.710 per kg, tepung terigu curah naik 0,36 persen jadi Rp11.190 per kg, ikan tongkol turun 2 persen jadi Rp35.120 per kg, dan ikan bandeng turun 1,36 persen jadi Rp34.280 per kg.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan per 15 Mei 2023, tercatat harga beras medium Rp11.300 per kg, beras premium, Rp12.800 per kg, dan tepung terigu Rp12.000 per kg, minyak goreng curah Rp15.000 per kg, dan cabai merah keriting Rp24.000 per kg. Sementara, daging ayam Rp33.500 per kg dan daging sapi Rp130.000 per kg. Keduanya relatif menurun dibandingkan bulan lalu.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag) Kemendag, Kasan mengungkapkan, harga telur sedikit di atas harga acuan. Hal ini dimungkinkan dari faktor harga pakan ayam atau biaya distribusi. Untuk itu, pemerintah akan mengecek ke sentra-sentra produksi dan permintaan masyarakat.

Kasan juga menuturkan, inflasi bulan ini lebih rendah dari bulan lalu. Harga bapok adalah sala satu faktor yang berkontribusi pada tingkat inflasi. Inflasi tentunya akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

Pemerintah juga berupaya menjaga dengan pengecekan secara langsung ke pasar-pasar rakyat di Indonesia.

"Setiap awal minggu, Kementerian Perdagangan bertemu dengan sejumlah pihak membahas inflasi dan harga bapok. Pemerintah juga tidak diam saja menunggu laporan, tapi juga turun langsung ke pasar dan mendengar dari pedagang terkait harga dan pasokan bapok," ujar Kasan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/5/2023).

