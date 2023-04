Harga BBM di SPBU BP Turun per April 2023, Cek Daftar Lengkapnya!

Bisnis.com, JAKARTA - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik BP-AKR melakukan penyesuaian harga produk bahan bakar minyaknya (BBM) per 1 April 2023.

Berdasarkan laman resmi BP, Senin (3/4/2023), ada dua produk BBM BP yang mengalami penyesuaian harga, yakni BP Ultimate dan BP diesel.

"Harga bahan bakar BP dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," tulis pengumuman BP.

Adapun, harga BP Ultimate per 1 April 2023 dipatok sebesar Rp14.790 per liter. Harga BBM dengan nilai oktan 95 (RON 95) ini mengalami penurunan Rp100 dibandingkan bulan sebelumnya yang dipatok sebesar Rp14.890 per liter.

Kemudian, untuk harga BBM jenis solar dengan merek BP diesel juga mengalami penurunan harga menjadi Rp14.270 per liter, turun Rp720 dibandingkan bulan sebelumnya yang dibanderol seharga Rp14.990 per liter.

Sementara itu, harga BBM jenis bensin dengan nilai oktan 90 (RON 90) dengan merek BP 90 dan BBM RON 92 dengan merek BP 90 tidak mengalami perubahan harga atau tetap, yakni masing-masing dibanderol seharga Rp13.850 per liter dan Rp13.950 per liter.

Berikut daftar harga BBM BP terbaru per 1 April 2023:

1. Untuk wilayah Jabodetabek:

BP 90 : Rp13.850 per liter (tetap)

BP 92 : Rp13.950 per liter (tetap)

BP Ultimate : Rp14.790 per liter, turun dari sebelumnya Rp14.890 per liter

BP Diesel : Rp14.270 per liter, turun dari sebelumnya Rp14.990 per liter



2. Untuk wilayah Jawa Timur

BP 92 :Rp13.950 per liter

BP 95 :Rp14.590 per liter

BP Diesel : Rp14.270 per liter

