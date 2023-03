Harga Pangan Hari Ini 30 Maret: Harga Cabai, Bawang, Beras Kompak Turun!

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan pangan seperti cabai, bawang, beras hingga minyak goreng mengalami penurunan harga di rata-rata pasar seluruh Indonesia pada Kamis (30/3/2023).

Melansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Kamis (30/3/2023), harga cabai merah keriting turun 2,15 persen dibanding pekan lalu jadi Rp39.580 per kilogram (kg).

Harga cabai rawit merah juga turun 1,89 persen jadi Rp56.540 per kg. Kemudian, harga bawang putih turun 0,85 persen jadi Rp31.570 per kg.

Penurunan harga juga terjadi pada bawang merah sebesar 1,40 persen menjadi Rp34.480 per kg. Harga kedelai turun 0,47 persen jadi Rp14.730 per kg.

Selanjutnya, harga beras medium hari ini tercatat turun 0,59 persen jadi Rp11.850 per kg. Harga beras premium juga turun 0,15 persen jadi Rp13.600 per kg.

Adapun, harga gula konsumsi turun 0,07 persen jadi Rp14.390 per kg, sedangkan harga minyak goreng kemasan sederhana 1,16 persen jadi Rp17.880 per kg.

Harga minyak goreng curah juga turun 0,60 persen jadi Rp14.910 per liter, tepung terigu 0,36 persen jadi Rp11.210 per kg, ikan tongkol turun 4,74 persen jadi Rp34.180 per kg.

Sementara itu, harga daging sapi naik 0,32 persen jadi Rp135.370 per kg. Harga telur ayam ras juga naik 0,24 persen jadi Rp29.350 per kg, dan ikan kembung naik 2,93 persen jadi Rp40.350 per kg.

Sementara itu, di DKI Jakarta harga pangan seperti bawang merah, ayam, daging sapi mengalami kenaikan. Berdasarkan data Info Pangan Jakarta, harga daging sapi murni naik Rp2.280 per kg dibanding kemarin jadi Rp140.606 per kg.

Kemudian, harga bawang merah di Jakarta naik Rp138 jadi Rp39.393 per kg, dan harga ayam ras naik Rp305 per kg jadi Rp38.757 per ekor.

Untuk harga cabai merah besar turun Rp2.999 jadi Rp45.854 per kg, harga cabai rawit merah turun Rp5.853 jadi Rp68.242 per kg dan harga cabai rawit hijau turun Rp692 jadi Rp47.424.

Kemudian, harga bawang putih turun Rp1.091 jadi Rp34.606, harga telur ayam turun Rp72 jadi Rp30.136 per kg, dan harga minyak goreng curah turun Rp97 jadi Rp15.758 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :