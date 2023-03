MRT Jakarta Operasikan Kereta Khusus Perempuan, Ini Jadwalnya

Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) kembali mengoperasikan kereta khusus perempuan mulai hari ini, Senin (27/3/2023).

Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta (Perseroda) Muhammad Effendi memaparkan, pada setiap rangkaian kereta, kereta khusus perempuan menempati kereta nomor 1 atau yang paling depan. Rangkaian kereta khusus perempuan akan berlaku pada jam sibuk, yakni pukul 07.00—09.00 WIB dan 17.00—19.00 WIB, setiap Senin hingga Jumat.

"Pada akhir pekan, aturan kereta khusus perempuan tidak berlaku," jelasnya dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (27/3/2023).

Dia menjelaskan, penerapan aturan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan memberikan rasa aman dan nyaman lebih kepada perempuan pengguna jasa MRT Jakarta.

Meski sejak beroperasi pada 2019 lalu MRT Jakarta belum pernah menerima laporan terkait pelecehan seksual, penerapan aturan ini merupakan bagian dari menghadirkan tindakan pencegahan terhadap hal tersebut.

Dia melanjutkan, rangkaian kereta khusus perempuan sebenarnya telah diterapkan sebelum pandemi. Namun, kebijakan ini dihapuskan selama masa pandemi.

"Sekarang, kita akan coba terapkan kembali untuk memberikan layanan yang aman dan nyaman bagi penumpang perempuan di MRT Jakarta,” pungkasnya.

Adapun, sebanyak 2,38 juta orang menggunakan layanan MRT Jakarta sepanjang Februari 2023. Jumlah tersebut menurun bila dibandingkan dengan jumlah penumpang pada Januari 2023 sebanyak 2,54 juta.

Meski demikian, rerata penumpang per hari selama Februari lebih baik dibandingkan dengan bulan lalu dengan 85.168 penumpang per hari berbanding 81.952 orang per hari pada Januari 2023.

