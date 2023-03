Terpopuler Hari Ini: Subsidi Kendaraan Listrik dan Harga Pertamax Naik Mulai Hari Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pembaca Kanal Ekonomi Bisnis.com tertarik dengan kabar mengenai subsidi kendaraan listrik Indonesia yang dijanjikan lebih menarik ketimbang Thailand.

Pembaca juga mencermati harga Pertamax yang mulai naik pada hari ini, 1 Maret 2023. Berikut daftar selengkapnya 5 berita terpopuler di Kanal Ekonomi Bisnis.com:

1. Airlangga Pastikan Subsidi Kendaraan Listrik Indonesia Lebih Menarik dari Thailand

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan paket insentif kendaraan listrik yang ditawarkan pemerintah bakal lebih menarik ketimbang yang saat ini diterapkan di Thailand.

Kepastian itu, kata Airlangga, turut menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengerek investasi pada hilirisasi mineral bahan baku kendaraan listrik di dalam negeri mendatang.

2. Harga BBM Pertamax Naik Mulai 1 Maret 2023

PT Pertamina (Persero) pada awal Maret 2023 melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Harga BBM non subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo mengalami kenaikan harga.

Penyesuaian harga dilakukan guna mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

3. Pertamax Naik! Ini Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina 1 Maret 2023

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo per 1 Maret 2023.

Berdasarkan pengumuman pada laman resmi Pertamina, Rabu (1/3/2023), Penyesuaian harga dilakukan guna mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

4. Lengkap! Daftar Harga BBM Terbaru Pertamina Seluruh Provinsi 1 Maret

PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu penyalur bahan bakar minyak (BBM) kembali melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi per 1 Maret 2023.

Setidaknya harga dua jenis BBM nonsubsidi mengalami kenaikan per 1 Maret 2023, yakni Pertamax (RON 92) dan Pertamax Turbo (RON 98).

Misalnya di wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax naik Rp500 menjadi Rp13.300 per liter, dari sebelumnya Rp12.800 per liter, sedangkan harga Pertamax Turbo naik Rp250 menjadi Rp15.100 per liter, dari sebelumnya Rp14.850 per liter.

5. Suku Bunga The Fed Diramal Capai 6 Persen, BI Beberkan Dampaknya ke Indonesia

Tren kenaikan suku bunga acuan di tingkat global masih belum berakhir. Suku bunga the Fed, bank sentral Amerika Serikat (AS), khususnya diperkirakan masih berpotensi meningkat hingga mencapai 6 persen.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, berdasarkan bacaan terakhir BI, suku bunga the Fed diperkirakan berpotensi meningkat ke level 5,25 persen dan tetap bertahan hingga akhir tahun.

