PT KIM Optimistis Pendapatan Keuangan 2023 Tumbuh 19 Persen

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kawasan Industri Medan (KIM) menargetkan kenaikan pendapatan keuangan perusahaan sebesar 19 persen atau naik Rp52 miliar dari 2022 atau secara tahunan (year-on-year/yoy).

Plt. Direktur Utama PT KIM Daly Mulyana menyampaikan, pada 2022 perusahaan berhasil mengantongi pendapatan sebesar Rp274.337.918.097. Pada 2023, perusahaan menargetkan pertumbuhan sebesar 19 persen atau sekitar Rp52 miliar sehingga dapat mencapai Rp326.462.122.535.

“PT KIM menargetkan kenaikan pendapatan keuangan perusahaan sebesar 19 persen dari tahun sebelumnya dengan target laba bersih naik 53 persen serta kenaikan nilai aset sebesar 39 persen,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/1/2023).

Sementara itu, perusahaan yang berlokasi di Deli Serdang, Sumatra Utara, tersebut juga menargetkan pertumbuhan untuk laba bersih naik 53 persen (yoy) dari Rp65.838.511.381 menjadi Rp100.732.922.412 pada 2023. Serta kenaikan nilai aset sebesar 39 persen (yoy) setara dengan Rp393 miliar, menjadi Rp1,401 triliun pada 2023.

Sebagai informasi, per 24 Juni 2022, PT KIM melalui kebijakan Holding BUMN bersama perusahaan pengelolaan kawasan industri lainnya resmi bergabung menjadi anak perusahaan PT Danareksa (Persero).

Kebijakan Holding BUMN ini bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan, melakukan konsolidasi aset, hutang dan modal keseluruhan sehingga kapasitas leverage lebih meningkat.

Untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan, PT KIM telah melaksanakan beberapa program Pengelolaan SDM di 2022 seperti Asuransi Kematian Pegawai, Pencadangan Cuti Karyawan, Pencadangan Penghargaan Masa Kerja, dan Asuransi Kesehatan Karyawan.

Bahkan, PT KIM memperoleh dua penghargaan pada 2022, di antaranya Penghargaan Top BUMN Award “Outstanding achievement in solvability ratio category non infrastructure industry” serta Penghargaan Warta Ekonomi Best TJSL 2022 “Outstanding Impactful Community Development Program”.

