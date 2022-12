Harga Pangan H-3 Natal 2022, Daging Sapi dan Ayam Kompak Naik!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga pangan pada H-3 Natal 2022 terpantau terus melanjutkan tren kenaikan, khususnya pada harga daging ayam. Selan itu, harga daging sapi pada hari ini mulai naik.

Berdasarkan data harga dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per hari ini, Kamis (22/12/2022), harga daging ayam secara rata-rata nasional naik Rp300 dibandingkan kemarin, dari Rp36.400 per kilogram (kg) menjadi Rp36.700 per kg.

Harga daging sapi juga naik Rp100 menjadi Rp137.000 per kilogram, seiring tingginya permintaan menjelang natal dan tahun baru (Nataru).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa ketersediaan daging sapi untuk memenuhi permintaan Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Nataru dalam posisi aman.

“Masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap berbelanja secara bijak. Sampai dengan akhir Desember 2022, diperkirakan masih tersedia stok daging ruminansia sekitar 60.000 ton,” kata Arief usai melakukan Bongkar Muat Daging Sapi Beku Asal Brasil di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (16/12/2022).

Sementara itu, dalam SP2KP bukan hanya kedua jenis daging yang mengalami kenaikan, namun juga untuk minyak goreng curah dan bawang putih.

Minyak goreng curah naik Rp100 menjadi Rp14.200 per liter. Harga tersebut terpantau sudah di atas harga eceran tertinggi (HET), sebesar Rp14.000 per liter. Harga minyak goreng kemasan sederhana, premium, dan Minyakita berada pada angka yang stabil, masing-masing Rp16.400 per liter, Rp21.000 per liter, dan Rp14.000 per liter.

Harga bawang putih naik Rp100 dari Rp27.000 per kg menjadi Rp27.100 per kg, sementara bawang merah justru turun Rp200 menjadi Rp37.800 per kg.

Penurunan harga juga terjadi untuk cabai merah besar dari Rp37.500/kg menjadi Rp37.000/kg, cabai merah keriting turun Rp100 menjadi Rp37.000/kg, sedangkan cabai rawit merah stabil di angka Rp53.200/kg.

Adapun komoditas lainnya menjelang Natal 2022 terpantau stabil, seperti beras premium di harga Rp13.000/kg dan medium di posisi Rp11.200/kg. Gula pasir stabil di harga Rp14.300/kg.

Harga tepung terigu tetap di Rp13.100 per kg, sedangkan kedelai impor dan telur ayam masih tertahan tinggi di Rp15.100 per kg dan Rp31.500/kg.

