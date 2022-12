Restoran Fish & Co Tutup di Indonesia Akhir 2022, Ini Dia Alasannya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Restoran Fish & Co akan menutup puluhan gerainya di Jakarta, Bali, Bekasi dan Yogyakarta pada akhir tahun ini setelah 19 tahun hadir di Indonesia.

Penutupan restoran tersebut di Indonesia dilakukan seiring dengan berhentinya GF Culinary sebagai pemegang lisensi.

Dalam unggahan di akun Instagram Fish & Co pada Minggu (18/12/2022), restoran ini akan ditutup secara resmi pada tanggal 31 Desember 2022 mendatang. Fish & Co juga mengucapkan salam perpisahan dan rasa terima kasihnya terhadap semua pelanggan mereka.

"Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami," tulis @fishncoindo dikutip dari unggahan Instagram resminya pada Selasa (20/12/2022)

Fish & Co mengatakan pihaknya bangga dapat melayani masyarakat Indonesia selama 19 tahun. Fish & Co juga mengumumkan bahwa GF Culinary telah mengakhiri hubungannya dengan Fish & Co. Sebagai informasi, GF Culinary adalah grup perusahaan makanan dan minuman yang didirikan oleh Henky Rusli.

GF Culinary pun memegang sembilan merek makanan antara lain, OJJU, Putien, Marutama Ra-men, Song Fa, Isshin, Baba Laksa, Butler's Steak, Shoppa Steak, dan Skinny Dip.

Fish & Co juga menuliskan bahwa pihaknya bersyukur atas semua yang telah mereka capai selama memberikan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia.

"Terima kasih banyak kepada pelanggan setia kami untuk mendukung dan percaya terhadap kami," tulis Fish & Co.

Lebih lanjut, Fish & Co menyebutkan bahwa GF Culinary akan terus menghadirkan santapan seru ke masyarakat, tetapi dengan merek yang lain.

