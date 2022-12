Harga Pangan Hari Ini 12 Desember: Cabai dan Beras Mulai Turun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan atau bahan pokok terpantau mengalami penurunan di rata-rata pasar tradisional seluruh Indonesia.

Dilihat dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Senin (12/12/2022), semua jenis cabai mengalami penurunan harga, di antaranya cabai merah besar turun 2,89 persen dibanding kemarin mejadi Rp36.900 per kg, cabai merah keriting turun 6,47 persen menjadi Rp36.150 per kg, cabai rawit hijau turun 9,1 persen menjadi Rp40.450 per kg, dan cabai rawit merah turun 5,56 persen menjadi Rp52.650 per kg.

Tidak hanya cabai yang turun, semua jenis beras pun ikut mengalami penurunan harga. Beras kualitas bawah I turun 1,33 persen menjadi Rp11.150 per kg, kualitas bawah II turun 0,91 persen menjadi Rp10.900 per kg, beras kualitas medium I turun 2,41 persen menjadi Rp12.150 per kg, medium II turun 2,85 persen menjadi Rp11.950 per kg, kualitas super I turun 2,17 persen menjadi Rp13.500 per kg, super II turun 1,86 persen menjadi Rp13.200 per kg.

Selanjutnya, harga daging ayam ras turun 0,98 persen menjadi Rp35.200 per kg, daging sapi kualitas I turun 1,42 persen menjadi Rp135.450 per kg, gula pasir kualitas premium turun 0,31 persen menjadi Rp15.850 per kg, dan bawang merah besar turun 2,89 persen menjadi Rp36.900 per kg.

Adapun, harga bahan pokok yang naik, yaitu telur ayam ras yang naik 0,65 persen menjadi Rp31.100 per kg, bawang putih menjadi Rp28.200 per kg, naik 2,17 persen dan daging sapi kualitas I naik 0,31 persen menjadi Rp128.100 per kg. Sementara itu, kedelai impor saat ini harganya masih Rp15.000 per kg, naik 0.67 persen dibanding sebulan lalu.

Berdasarkan pantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan di seluruh provinsi di Indonesia, harga minyak goreng curah secara rata-rata nasional sebesar Rp14.100/liter (di atas HET) atau naik 2,17 persen jika dibandingkan 8 November 2022. MGCR tersedia sudah tersedia di 24.475 pengecer mitra Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) yang tersebar di 319 kabupaten/kota di 30 provinsi dengan tanda khusus/spanduk HET.

Rata-rata harga minyak goreng curah di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi sudah sesuai HET Rp14.000/liter, untuk Pulau Jawa dan Bali harga minyak goreng berkisar pada harga Rp14.200/liter. Adapun, untuk Nusa Tenggara sebesar Rp14.850/liter serta Maluku dan Papua Rp16.600/liter.

