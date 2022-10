Komunitas Partner GoFood Bantu UMKM Kuliner Naik Kelas

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran komunitas GoFood telah membantu sejumlah pelaku UMKM kuliner naik kelas. Melalui Komunitas Partner GoFood (KOMPAG), GoFood mengedukasi UMKM untuk dapat bersaing di era digital.

Group Head of Merchant Marketing Gojek dan GoTo Financial, Bayu Ramadhan mengatakan bahwa setelah go digital, pelaku UMKM kuliner perlu meningkatkan kapabilitas khususnya dalam memperluas pasar di ranah digital.

“Untuk terus tumbuh, selain dukungan dari sisi inovasi teknologi, mereka pun membutuhkan wadah komunitas yang memberikan akses ke edukasi dan pendampingan rutin. Pelaku UMKM kuliner juga membutuhkan kesempatan berjejaring agar dapat saling belajar dari sesama pengusaha kuliner,” ujarnya Selasa (25/10/2022).

Sebagai informasi, KOMPAG didirikan pada Oktober 2019 dan menjadi komunitas pertama yang menyediakan serangkaian program edukasi, pelatihan dan kesempatan berjejaring bagi pelaku UMKM kuliner di industri online food delivery.

Berawal dari 25.000 anggota, KOMPAG terus berkembang di mana saat ini telah beranggotakan lebih dari 180.000 UMKM kuliner dari 75 kota di Indonesia.

Menggunakan channel Facebook, Whatsapp, dan Telegram, KOMPAG menjadi wadah para pelaku UMKM kuliner untuk saling berbagi dan menambah ilmu, berkolaborasi serta berjejaring secara inklusif.

Bayu menuturkan melalui KOMPAG, para mitra UMKM GoFood mendapatkan berbagai manfaat positif dari rangkaian edukasi dan pelatihan ekosistem Gojek.

“Mulai dari penerapan di keseharian usahanya hingga mampu meningkatkan kepercayaan diri dalam mengembangkan bisnis. Hal inilah yang memotivasi kami untuk terus berinovasi dan memperkuat wadah komunitas serta edukasi KOMPAG bagi mitra UMKM kuliner kami,” tambahnya.

Gojek mencatat GoFood kini memiliki lebih dari 1,4 juta mitra usaha, di mana 99 persennya merupakan UMKM kuliner. Kehadiran KOMPAG membantu pelaku UMKM kuliner dari segala tingkatan bisnis untuk naik kelas hingga mampu terus bersaing di tengah ketatnya persaingan.

Baru-baru ini, GoFood menyelenggarakan 3 Tahun Semarak KOMPAG sebagai ajang perayaan hari jadi KOMPAG dan mengapresiasi pencapaian positif mitra UMKM GoFood yang digelar pada 14 Oktober 2022.

Pada kesempatan itu GoFood memberikan penghargaan kepada 9 mitra UMKM dan 1 grup kota ter-KOMPAG yang terus berbagi ilmu dan menginspirasi mitra UMKM lainnya di sepanjang 2022.

Lathiful Amri, Pemilik Usaha Pancong Ruang Rasa dan Perwakilan Mitra Usaha GoFood turut menjelaskan dampak positif KOMPAG mengatakan rangkaian edukasi dan pelatihan rutin di KOMPAG telah membantunya menemukan solusi tepat dalam mengoptimalkan performa bisnis secara online di tengah kondisi yang tak menentu.

“Berkat KOMPAG dan GoFood, saya mampu meningkatkan penjualan Pancong Ruang Rasa sebesar 20 persen pada 2021 dibandingkan tahun sebelumnya," katanya.

Amri menambahkan kehadiran KOMPAG juga melahirkan rasa solidaritas untuk ikut berperan aktif dalam berbagi ilmu kepada sesama pejuang bisnis kuliner lainnya.

Adapun, Amri saat ini tercatat sebagai sebagai Ketua KOMPAG Depok dan berhasil meraih penghargaan sebagai Ketua Ter-KOMPAG pada 2021 dan 2022.

“Mewakili pelaku UMKM kuliner lainnya, saya harap wadah seperti KOMPAG dapat terus hadir untuk mendukung kami dalam mengembangkan bisnis kuliner,” tambahnya.

Rencana 2023: Fokus Mentorship & Ekspansi KOMPAG

Bayu Ramadhan, Group Head of Merchant Marketing Gojek dan GoTo Financial menambahkan untuk membantu lebih banyak lagi mitra UMKM naik kelas, GoFood akan terus melanjutkan kesuksesan KOMPAG dengan berfokus pada dua hal pada 2023.

Pertama, memperkuat mentorship & perkembangan skala bisnis mitra UMKM di 75 kota melalui edukasi dan pelatihan secara daring maupun luring.

Kedua, melakukan ekspansi KOMPAG ke kota-kota baru untuk membantu mitra UMKM kuliner saling terhubung.

Selain menyediakan ragam edukasi dan pelatihan di KOMPAG, Bayu mengatakan bahwa GoFood terus berupaya menghubungkan mitra UMKM kuliner dengan basis pelanggan GoFood yang loyal dan berkualitas.

GoFood menghadirkan fitur UMKM GoFoodieland tile yang mendorong eksposur resto UMKM kuliner ke pelanggan terdekat. Selain itu terdapat juga fitur Mode Hemat yang dapat memungkinkan pelanggan di kota Bandung dan Medan untuk mendapatkan gratis ongkir dari UMKM terdekat.

GoFood juga meningkatkan berkolaborasi bersama BTS untuk menarik lebih banyak pelanggan serta hadirnya GoFood di Tokopedia. Bagi pelaku UMKM Kuliner yang ingin naik kelas dapat bergabung dengan KOMPAG secara online melalui gjk.id/komunitaspartnergofood

“Seluruh ragam inisiatif baik dari solusi teknologi maupun non-teknologi yang kami berikan bertujuan untuk menciptakan mitra UMKM kuliner yang berkualitas dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Kami juga mengundang para mitra GoFood di seluruh Indonesia untuk dapat bergabung dengan KOMPAG dan naik kelas bersama-sama,” tutup Bayu.

