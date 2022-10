Profil Douglas Warren Diamond, Salah Satu Trio Pemenang Nobel Ekonomi 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Douglas Warren Diamond adalah Profesor Keuangan Layanan Terhormat Merton H. Miller di Booth School of Business Universitas Chicago. Douglas menjadi salah satu dari tiga pemerima penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2022.

Dilansir dari Bloomberg pada Selasa (11/10/2022), Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia menganugerahkan Nobel Ekonomi kepada Douglas W. Diamond, bersama dengan Ben S. Bernanke dan Philip H. Dybvig. Ketiganya berbagi penghargaan senilai 10 juta krona (US$885.000).

Komite Nobel mengatakan ketiga pemenang telah meningkatkan pemahaman mengenai peran bank dalam perekonomian, terutama selama krisis keuangan, serta bagaimana mengatur pasar keuangan.

Profil Douglas Warren Diamond

Douglas Warren Diamond adalah Profesor Keuangan Layanan Terhormat Merton H. Miller di Booth School of Business Universitas Chicago.

Dilansir dari Uchicago, dia mengkhususkan diri dalam studi perantara keuangan, krisis keuangan, dan likuiditas. Pria kelahiran Oktober 1953 ini juga merupakan rekan peneliti dari Biro Riset Ekonomi Nasional dan sarjana tamu di Federal Reserve Bank of Richmond.

Pria asal Amerika Serikat ini adalah anggota National Academy of Sciences dan bagian dari Econometric Society, American Academy of Arts and Sciences, dan American Finance Association. Dia juga presiden Asosiasi Keuangan Amerika dan Asosiasi Keuangan Barat.

Selain menerima penghargaan nobel ekonomi, Douglas Warren Diamond pernah menerima penghargaan Morgan Stanley-American Finance Association Award for Excellence in Finance pada 2012, Doctor Honoris Causa, University of Zurich tahun 2013, CME Group-MSRI Prize in Innovative Quantitative Applications 2016, Wilbur Cross Medal pada 2017, Onassis Prize in Finance 2018.

Diamond telah menjadi profesor tamu di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong, Sekolah Manajemen MIT Sloan, dan Universitas Bonn. Bahkan, Diamond juga menghabiskan waktu mengajar di Universitas Yale.

