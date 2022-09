Naik Lagi! Harga BBM Revvo 89 Kini Jadi Rp11.600 per Liter

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) Revvo 89 milik PT Vivo Energy Indonesia kembali naik menjadi Rp11.600 per liter per hari ini, Selasa (27/9/2022). Sebelumnya, Vivo telah menaikkan harga Revvo 89 dari Rp8.900 menjadi Rp10.900 per liter.

Berdasarkan pantauan Bisnis di SPBU Vivo di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Selasa (27/9/2022) siang, nampak belasan pengendara motor mengantre tertib di SPBU Vivo.

Sejumlah pengendara silih berganti datang memadati SPBU yang belakangan viral lantaran sempat mematok harga BBM RON 89 mereka di bawah harga Pertalite pada awal September lalu.

"Iya naik per hari ini jadi 11.600 yang Revvo 89, sebelumnya kan Rp10.900 per liter ada penyesuaian per hari ini," kata Petugas SPBU Vivo Anggi Septiani saat ditemui Bisnis, Selasa (27/9/2022).

Meski harga BBM Revvo 89 dinaikkan menjadi Rp11.600 per liter atau lebih tinggi dari harga Pertalite milik Pertamina yaitu Rp10.000, tapi jumlah konsumen yang datang ke SPBU Vivo tetap tinggi.

Berikut ini daftar harga BBM Vivo per 27 September 2022:

1. Revvo 89 Rp11.600

2. Revvo 92 Rp15.400

3. Revvo 95 Rp16.100

Diberitakan sebelumnya, PT Vivo Energy Indonesia akan menghentikan penjualan untuk BBM dengan angka oktan 89 yaitu Revvo 89 pada akhir tahun ini.

Vivo menyatakan bahwa pada tahun ini mereka bakal menghabiskan stok Revvo 89, setelah itu penjualannya akan dihentikan.

"Kami ambil langkah yang diperlukan untuk menghabiskan persediaan Revvo 89 pada akhir tahun ini, untuk mematuhi kebijakan pemerintah," kata PT Vivo Energy Indonesia dalam keterangan resminya, Selasa (5/9/2022).

Dalam keterangan resminya, Vivo mengungkapkan bahwa Revvo 89 merupakan produk BBM mereka yang tidak bersubsidi. Harga BBM ini dipengaruhi nilai bahan bakar minyak internasional yang belakangan ini terus bergejolak.

Sebelumnya, SPBU Vivo ramai diserbu para pengguna kendaraan yang ingin mendapatkan Revvo 89 setelah harga Pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter. Revvo 89 menjadi buruan pengendara karena harganya yang masih murah, yakni hanya Rp8.900 per liter.

Namun, hanya dalam hitungan hari pasca kenaikan harga Pertalite, Revvo 89 akhirnya ikut mengalami kenaikan menjadi Rp10.900 per liter. Perubahan harga BBM ini diklaim merupakan keputusan komersial untuk mematuhi regulasi dan perubahan pasar.

