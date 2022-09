Suku Bunga BI Naik Menjadi 4,25 Persen, Setara dengan Posisi Juni 2020

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia agresif menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,25 persen pada September 2022. Posisi ini merupakan yang tertinggi dalam dua tahun terakhir atau sejak Juli 2020.

Sejalan dengan keputusan ini, BI menetapkan suku bunga Deposit Facility sebesar 50 basis poin menjadi 3,5 persen dan suku bunga Lending Facility menjadi 5,0 persen.

Keputusan ini diambil sebagai langkah front loaded dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 2-4 persen pada paruh kedua tahun 2023.

Baca Juga : IHSG Makin Ngegas setelah BI Kerek Suku Bunga 50 Bps

Sejumlah ekonom dan pengamat telah memprediksi BI kembali menaikan suku bunga acuan 25 bps pada bulan ini menjadi 4 persen. Hal ini seiring dengan perkiraan kenaikan inflasi dan juga depresiasi nilai rupiah terhadap dolar AS.

Sebagaimana diketahui, rupiah melemah terhadap dolar AS seiring dengan kebijakan moneter yang diambil the Fed. Bank Sentral AS tersebut kembali mengerek naik suku bunga acuan sebesar 75 bps, menjadi menjadi 3–3,25 persen.

Adapun berikut data histori suku bunga acuan BI sejak Juni 2020:

Suku Bunga Acuan BI Bulan Suku Bunga (dalam persen) Juni 2020 4,25 Juli 2020 4 Agustus 2020 4 September 2020 4 Oktober 2020 4 November 2020 4 Desember 2020 3,75 Januari 2021 3,75 Februari 2021 3,50 Maret 2021 3,50 April 2021 3,50 Mei 2021 3,50 Juni 2021 3,50 Juli 2021 3,50 Agustus 2021 3,50 September 2021 3,50 Oktober 2021 3,50 November 2021 3,50 Desember 2021 3,50 Januari 2022 3,50 Februari 2022 3,50 Maret 2022 3,50 April 2022 3,50 Mei 2022 3,50 Juni 2022 3,50 Juli 2022 3,50 Agustus 2022 3,75 September 2022 4,25

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : suku bunga acuan Bank Indonesia