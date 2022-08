Mulai Serah Terima Apartemen Collins, Triniti Land (TRIN) Janjikan Ini untuk Investor

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA- Memasuki kuartal III/2022, PT Perintis Triniti Properti Tbk atau Triniti Land berkomitmen untuk mulai membukukan penjualan sejalan dengan aturan PSAK 72.

Hal tersebut seiring dengan dimulainya serah terima unit proyek apartemen Collins Boulevard di wilayah Serpong yang menjadi serah terima unit perdana sejak pandemi berlangsung.

CEO Triniti Land Ishak Chandra optimis dimulainya serah terima unit di proyek andalannya ini dapat memberi dampak lonjakan pendapatan Triniti Land pada akhir tahun ini.

"Dengan dimulainya serah terima Tower 1 Collins Boulevard, kami mengharapkan bisa segera mebukukan pendapatan mulai di Q3-2022 seperti yang diharapkan para investor kami," kata Ishak dalam keterangan resminya, Selasa (30/8/2022).

Ishak berharap serah terima tower pertama dari proyek Collins Boulevard ini dapat membangkitkan performa keuangan perseroan. Terlebih, dapat berdampak pada proyek lain yang dimiliki perseroan.

Tak hanya di Serpong, perseroan kini memiliki berbagai proyek yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia seperti Batam, Sentul, dan Labuan Bajo.

Collins Boulevard memiliki 2 tower pengembangan yaitu The Hyde dan The Scott. Tower The Hyde memiliki 1135 unit termasuk 51 unit F.O.R (Facilitated Office Residence). Pada 28 Agustus perseroan telah melakukan pembukaan perdana untuk lobby The Hyde.

Apartemen Collins memiliki lahan seluas 14.314 meter persergi dengan luas bangunan 136.671 meter persegi. Proyek ini memiliki beragam fasilitas mulai dari jogging track, 'Artrium' Mall Plaza, Gym Studio, 2 Grand Swimming Pool, Public Park dan Curated Retail Store.

Diketahui, nilai Gross Development Value dari proyek ini mencapai Rp2 triliun. Sementara itu, harga jualnya dimulai dari harga Rp600 juta.

Proyek tersebut ditujukan untuk para milenial dan kreator dinamis yang ingin berkreasi dimana saja. Hal ini karena proyek memiliki lokasi strategis di Kawasan segitiga emas Alam Sutera, Gading Serpong, dan BSD City. Hanya membutuhkan waktu 3 menit dari pintu tol Gading Serpong.

"Kami bersyukur Triniti Land melalui Collins Boulevard mampu melewati masa pandemi dengan menyelesaikan komitmen pembangunan tepat waktu," kata Direktur PT Perintis Triniti Properti Tbk Bong Chandra.

