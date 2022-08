Optimal Layani Masyarakat, Pertamina Call Center 135 Sabet 10 Penghargaan Skala Global

Bisnis.com, JAKARTA - Terus optimal melayani kebutuhan informasi masyarakat, Pertamina Call Center 135 (PCC 135) dianugerahi 10 penghargaan dalam ajang Global Contact Center Award – Asia Pacific Region 2022. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan se-Asia Pasifik dengan layanan contact center terbaik.

Global Contact Center Award – Asia Pacific Region 2022 digelar di Nusa Dua, Bali pada tanggal 25 hingga 29 Juli 2022. Penghargaan ini menilai secara keseluruhan kinerja contact center yang menunjukkan komitmen kepada staf, pelanggan, dan memastikan bahwa layanan contact center sejalan dengan tujuan perusahaan.

Dari 10 kategori penghargaan tersebut, Pertamina Call Center 135 berhasil meraih tujuh GOLD award dan tiga SILVER award. Adapun kategori penghargaan yang diraih yaitu Best Customer Service Professional (GOLD), Best Customer Loyalty Program (GOLD), Best Use of Social Media (GOLD), Best Use of Self-Service Technology (GOLD), Best Operational Manager (GOLD), Best Supervisor (GOLD), Best Analyst (GOLD), Best Organizational CX (SILVER), Best Contact Center (SILVER), dan Best Public Services Center (SILVER).

“Pelayanan terhadap konsumen selalu jadi prioritas kami. Prestasi ini kembali membuktikan bahwa kinerja dan kualitas layanan Pertamina Call Center 135 semakin prima dan telah diakui dunia. Kami turut bersyukur ikut berkontribusi membawa harum nama Indonesia,” ungkap Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting.

Pertamina Call Center 135 melayani konsumen melalui berbagai channel komunikasi, yaitu voice/telepon, video call, social media, dan email. Pertamina Call Center 135 terus melakukan terobosan dan inovasi agar dapat senantiasa melayani kebutuhan informasi masyarakat secara optimal.

“Sebagai BUMN yang menjalankan penugasan dari pemerintah untuk mendistribusikan energi kepada masyarakat hingga ke pelosok negeri, layanan Pertamina Call Center 135 menjadi tulang punggung dan garda terdepan saluran komunikasi dan layanan informasi bagi perusahaan untuk berinteraksi dengan masyarakat, sehingga kami terus berupaya untuk berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi,” tambah Irto.

Irto menjelaskan, langkah inovasi yang dilakukan Pertamina Call Center 135 diantaranya dengan menghadirkan Pertamina Delivery Service (PDS), yaitu layanan pesan antar produk BBM, Bright Gas, Pelumas, dan produk Bright Store kepada masyarakat melalui telepon 135, website pds135.com dan aplikasi MyPertamina. Pertamina Call Center 135 juga telah terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina.

“Pertamina Call Center 135 juga menghadirkan lingkungan kerja inklusif dan penyetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Terdapat 6 agent Pertamina Call Center 135 yang merupakan penyandang disabilitas. Hal ini juga merupakan bentuk komitmen Pertamina dalam mengimplementasikan ESG (Environment, Social and Governance),” tutup Irto.

