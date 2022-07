Lo Kheng Hong Lebih Suka Investasi Saham Ketimbang Crypto, Ini Alasannya

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam dunia investasi nama Lo Kheng Hong selalu saja disebut karena kesuksesannya dalam dunia investasi saham selama 32 tahun.

Melihat kesempatan yang besar di investasi crypto ataupun forex, Lo Kheng Hong melihatnya dengan sudut pandang berbeda.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam channel YouTube Hermanto Tanoko pada Jumat (3/6/2022).

Menurut Lo Kheng investasi di crypto itu tidak memiliki dasar asetnya, dia membandingkannya dengan membeli perusahaan yang memiliki dasar asetnya. Misalnya, perusahaan air mineral, Lo Kheng Hong menyebut di perusahaan itu pasti ada aset pabrik airnya dan perusahaannya.

Lo Kheng Hong menyebut investasi di crypto itu high risk dan high gain. Maka dari itu, ia lebih memilih investasi low risk dan high gain yang artinya investasi itu memiliki risiko rendah dengan keuntungan yang tinggi.

"Di kepala saya juga sudah tertera, yang saya yakini itu saham is the best choice not cryptocurrency," tegas Lo Kheng.

Namun, Lo Kheng juga menyadari bahwa perkataannya ini mungkin belum dipercaya 99 persen oleh masyarakat Indonesia.

Dalam formula investasi nya Lo Kheng menyebut hanya melakukan dengan hal sederhana, sangat simpel dan mudah. .kTerakhir, kesabaran menjadi kunci Lo kheng dalam kesuksesannya dalam dunia investasi, menurutnya sabar ini merupakan ilmu tingkat tinggi.

