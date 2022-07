Pengumuman, Harga BBM Shell Naik Lagi Bulan ini

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipatok oleh PT Shell Indonesia untuk Juli 2022 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan lalu.

Berdasarkan harga yang dipublikasikan Shell Indonesia dalam laman resminya, harga BBM untuk jenis Shell Super ditetapkan Rp18.500 per liter untuk di wilayah DKI Jakarta.

Sementara itu, harga Super Shell V-Power dipatok menjadi Rp19.990 per liter, sedangkan harga untuk Shell V-Power Diesel menjadi Rp21.870 per liter.

Kenaikan harga juga ditetapkan Shell Indonesia untuk jenis BBM Shell V-Power Nitro+ menjadi Rp21.280 per liter pada Juli 2022.

Sebelumnya, pada Juni lalu Shell Indonesia juga menaikkan harga jual eceran BBM untuk Jenis Shell Super menjadi Rp17.500 per liter, Shell V-Power menjadi Rp18.500 per liter, Shell V-Power Diesel menjadi Rp19.420 per liter.

Untuk BBM jenis Shell V-Power Nitro+ naik cukup tajam dengan harga yang dipatok menjadi Rp19.420 per liter dari Rp17.440 pada Mei.

Sekadar informasi, harga BBM Shell terus mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir.

Harga BBM Shell terus merangkak naik dalam 3 bulan terakhir, pada Mei lalu harga BBM mengalami kenaikan mulai dari Rp310 hingga Rp1.050 per liter. Harga BBM Shell jenis Shell Super per 1 Mei 2022 Rp16.630 per liter atau naik Rp1.050 dari sebelumnya Rp15.580 per liter.

Kemudian harga BBM Shell V-Power Rp17.280 per liter atau naik sebanyak Rp1.000 dari Rp16.750 per liter pada 22 April lalu. Harga BBM jenis Shell V-Power Diesel naik sebesar Rp580 dari Rp18.100 per liter menjadi Rp18.680 per liter.

Kemudian harga BBM Shell V-Power Rp17.280 per liter atau naik sebanyak Rp1.000 dari Rp16.750 per liter pada 22 April lalu. Harga BBM jenis Shell V-Power Diesel naik sebesar Rp580 dari Rp18.100 per liter menjadi Rp18.680 per liter.

