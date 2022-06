Harga Minyak Goreng Curah Turun 5,20 Persen, Masih di Atas HET

Bisnis.com, JAKARTA – Harga minyak goreng curah per 13 Juni Rp16.400 per liter atau turun 5,20 persen dibandingkan sebulan lalu. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, harga minyak goreng curah pada 13 Mei senilai Rp17.300 atau turun Rp900 per liter seperti dilihat pada Selasa (14/6/2022).

Adapun saat Presiden Joko Widodo mulai menyetop ekspor minya sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya pada 28 April 2022, harga minyak goreng curah masih di kisaran Rp17.400 rata-rata nasional atau menyusut 5,75 persen.

Sebaliknya, harga minyak goreng curah saat ekspor CPO dibuka pada 23 Mei 2022 turun 2,96 persen atau saat itu berada di kisaran Rp16.900 per liter.

Sementara itu, berdasar pantauan di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga minyak goreng curah pada hari Senin (13/6/2022) masih stabil di harga Rp18.100 per kg, berdasarkan rata-rata harga di pasar tradisional seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeklaim bahwa harga minyak goreng untuk kemasan curah akan turun hingga Rp14.000 per liter dalam kurun waktu paling cepat satu minggu ke depan, dan paling lama akan turun di harga tersebut dalam kurun 2 pekan ke depan.

“Tapi ini kuncinya sudah ketemu, ini dalam seminggu, dua minggu, insyaallah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga Rp 14.000 [per liter],” ujar Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Rabu (25/5/2022).

Jokowi menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan ketersediaan dan harga minyak goreng di tanah air.

“Tadi saya cek di Pasar Muntilan [Magelang], saya mampir di Pasar Muntilan tadi, cek harga berapa per liter Rp 14.500. Besok saya mau cek di pasar-pasar yang lain, mungkin dalam waktu seminggu dua minggu saya kira semua pasar sudah harganya seperti itu,” katanya.

