Laris Manis, Paramount Petals Percepat Bangun Kawasan Hunian

Bisnis.com, JAKARTA – Minat konsumen untuk membeli properti khususnya rumah tapak tak pudar. Sepanjang 2021 hingga kuartal II tahun 2022, Paramount Land berhasil menjual dua klaster di Paramount Petals yakni Aster dan Canna yang telah terserap hingga 90 persen.

VP Sales & Marketing Paramount Petals Mario Susanto mengatakan Paramount Petals merupakan kota mandiri baru di Barat Jakarta tepatnya di Curug, Tangerang yang memiliki luas 300 hektare mengusung konsep one stop living saling terintegrasi antara hunian, komersial, bisnis dengan fasilitas kota lainnya. Klaster Aster merupakan klaster pertama dan dilanjutkan klaster Canna yang mendapat respons luar biasa dari masyarakat. Selanjutnya yang terbaru adalah klaster New Aster.

Sejak awal peluncuran, Paramount Petals sangat diminati oleh kalangan urban yang aktif dan produktif. Paramount Petals juga dilengkapi utilitas yang mendukung konsep smart city sesuai kebutuhan masyarakat modern dan generasi milenial, salah satunya melalui infrastruktur bawah tanah yang terdiri dari jaringan kabel optik, kabel listrik, air bersih, dan infrastruktur kota lainnya, serta CCTV kota sebagai fasilitas keamanan.

“Secara jumlah unit untuk klaster Aster dan New Aster ada 250 unit, karena baru launching kemarin masih sekitar 15 persen yang belum terjual. Untuk klaster Canna dari 400 unit yang ada sudah terjual sekitar 95 persen, masih ada sisa unit-unit ujung atau hook yang harganya di atas standar. Value yang Canna kami peroleh Rp380 miliar, kalau yang Aster dan New Aster rerata Rp1 miliar per unitnya,” ujarnya menjawab kepada Bisnis, Jumat (3/6/2022).

Antusiasme konsumen yang tinggi terhadap Paramount Petals sejak diluncurkan Juli 2021 lalu mendorong perusahaan untuk mempercepat pembangunan proyek. Adapun rencananya serah terima unit Klaster Aster yang diluncurkan pada tahun lalu dapat dilakukan pada tahun 2023.

Rencananya, dalam waktu dekat akan hadir juga BEZ Walk pusat kuliner dan lifestyle yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk kenyamanan para warga. Selain itu, pembangunan country club dan kantor estate management juga akan mulai dibangun.

Komitmen selanjutnya pada tahun 2025-2027 adalah pembangunan pasar modern, Bethsaida Hospital, sekolah dan Hotel Fame. Komitmen tersebut akan diwujudkan secara bertahap sehingga masyarakat maupun calon konsumen yang ingin mengetahui Paramount Petals dapat melihat langsung konsep kawasan hunian ini.

Mulai tahun 2023 mendatang Paramount Petals juga akan memulai pembangunan akses pintu tol di KM 26, sehingga akan memudahkan para penghunidari dan menuju Paramount Petals.

“Akses tol langsung ini akan mulai dibangun pada 2023 di KM 26 dan diharapkan tuntas serta operasional pada 2025 mendatang,” kata Mario.

Direktur Planning & Design Paramount Land Henry Napitupulu menuturkan Paramount Petals terus berinovasi dan berinisiatif untuk memperkuat infrastruktur kawasan sehingga dapat memberikan nilai tambah optimal untuk calon penghuni.

“Paramount Petals akan menjadi kota dengan lingkungan tempat tinggal terbaik bagi konsumen dan investasi masa dengan dengan nilai tinggi. Untuk memenuhi permintaan masyarakat yang tinggi sekaligus menjaga momentum pertumbuhan dalam waktu dekat kami akan menghadirkan klaster ketiga dengan desain, konsep hunian dan fasilitas yang lebih baik,” tuturnya.

