@erickthohir Canangkan Budaya Perusahaan AKHLAK bagi BUMN, Apa Itu?

Hari ini, keluarga besar Kementerian BUMN memperingati ulang tahun ke 22 dengan cara virtual. Saya tanamkan kepada seluruh rekan-rekan di Kementerian dan juga di BUMN. Apa yang dilakukan oleh BUMN harus berorientasi untuk kebaikan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok semata, semua harus untuk kebaikan Indonesia. Karena BUMN Untuk Indonesia. Kami sadar, di tengah kondisi dunia yang sedang berjuang melawan pandemi virus corona, pilihannya adalah beradaptasi dan bertransformasi. Jangan sampai wabah Covid-19 membuat kita melupakan tugas dan kewajiban utama sebagai lokomotif pembangunan Indonesia. AKHLAK merupakan fondasi yang penting untuk bekerja, yakni Amanah, Kompetensi, Harmonis, Loyalitas, Adaptif, dan Kolaboratif, demi mewujudkan tujuan kita semua. @kementerianbumn #BUMNuntukIndonesia