Angkasa Pura II Sesuaikan Operasional Bandara

Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura II (Persero) telah melakukan penyesuaian pola operasional pada bandara yang dikelola sejak 1 April 2020, sebagai bagian dari strategi menghadapi tantangan virus coroana (Covid-19).

Direktur Utama Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin mengatakan penyesuaian pola operasional dilakukan dinamis dengan mempertimbangkan tren pergerakan penumpang pesawat dan frekuensi penerbangan di masing-masing bandara.

"Melalui strategi penyesuaian pola operasional maka setiap bandara dapat melakukan optimalisasi terhadap fasilitas dan personel, sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan untuk melakukan pengkondisian alur penumpang di bandara agar physical distancing dapat tetap dilakukan," kata Awaluddin dalam siaran pers, Jumat (3/4/2020).

Dia menambahkan penyesuaian pola operasional ini bertujuan untuk menjaga aspek kesehatan dari penumpang pesawat, pengunjung bandara, dan pekerja di bandara.

Pihaknya mengaku sudah menyesuaikan pola operasional, salah satunya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Upaya ini berupa pembatasan operasional di Terminal 1 dengan hanya membuka Sub Terminal 1A, serta di Terminal 2 dengan hanya membuka Sub Terminal 2D dan 2E. Sementara itu maskapai yang biasa beroperasi di Sub Terminal 2F dipindah sementara ke Terminal 3.

“Adanya pembatasan operasional di terminal, maka alur penumpang di keseluruhan bandara otomatis lebih sederhana dan membuat pemeriksaan keamanan serta pengawasan kesehatan dapat lebih optimal,” ujarnya.

Dia menjelaskan fasilitas yang dapat diminimalkan guna pengkondisian dan penyederhanaan alur penumpang adalah yang non-prioritas seperti misalnya lift, travellator, eskalator, lampu penerangan dan lain sebagainya.

Adapun, saat ini berlaku empat kategori status operasional bandara yang diterapkan di bandara-bandara AP II, yaitu kategori status operasi : Normal Operation, Slow Down Operation, Minimum Operation dan Terminate Operation.

Masing masing kategori status operasi bandara menunjukkan jumlah personil, jam operasi dan sumber daya (resources) yang beroperasi memgelola bandara dalam masa wabah Covid-19 ini.

Penyesuaian kategori status operasi bandara sebagai berikut:

Slow Down Operation

1. Silangit di Tapanuli Utara

2. Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang

3. Minangkabau di Padang

Minimum Operation

1. Soekarno-Hatta di Tangerang

2. Sultan Iskandar Muda di Aceh

3. Kualanamu di Deli Serdang

4. Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru

5. Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang

6. Fatmawati Soekarno di Bengkulu

7. HAS Hanandjoeddin di Belitung

8. Sultan Thaha di Jambi

9. Husein Sastranegara di Bandung

10. Blimbingsari di Banyuwangi

11. Supadio di Pontianak

12. Tjilik Riwut di Palangkaraya

13. Kertajati di Majalengka

14. Raden Inten di Lampung

15. Depati Amir di Pangkalpinang

16. Halim Perdanakusuma di Jakarta