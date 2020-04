Rumah Sakit Corona di Pulau Galang Dibangun Hanya 8 Hari

View this post on Instagram

Seperti yang dilansir dari @kemenpupr, hingga 1 April kemarin, progress pengerjaan fasilitas observasi dan karantina Pulau Galang sudah mencapai 94,42% dan ditargetkan minggu depan sudah bisa dioperasikan. Fasilitas memang telah disiapkan, tapi kami berharap tempat ini tidak digunakan. Pengerjaan fasilitas ini memakan waktu cepat karena modular sudah terlebih dahulu dirakit oleh @ptwikagedungid. Tonton video berikut untuk melihat proses pemasangan 372 modular selama 8 hari tanpa henti ya, #SobatWIKA! ———————————— 'A-If-1- A>sErvotion ond QuorontinE .o ility As reported by @kemenpupr on 1 April, the progress of the observation and quarantine of COVID-19 in Pulau Galang had reached 94.42% of completion rate, and it is aimed to be done by next week for operational purposes. Although this facility is being prepared, we hope that this place won't need to be used. The manufacturing of this facility requires less time because the modulars had already been assembled by @ptwikagedungid. Watch this video to see the process of assembling 372 modulars in 8 days non stop, #SobatWIKA!