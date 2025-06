Daftar 10 Stasiun Kereta Api Terpadat saat Libur Iduladha

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI merilis daftar stasiun kereta api dengan kedatangan penumpang tertinggi selama masa libur panjang Iduladha 1446 H dan cuti bersama yang berlangsung pada 5–9 Juni 2025.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, tingginya okupansi penumpang selama periode libur Iduladha mencerminkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan KAI.

"KAI konsisten menyediakan solusi mobilitas yang tidak hanya andal, tetapi juga berkontribusi terhadap pemerataan akses pariwisata nasional," ujar Anne dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).

Mengacu data KAI, hingga Sabtu (7/6) pukul 09.30 WIB, volume penjualan sementara telah mencapai 782.639 tiket. Jumlah itu setara 92% dari 850.848 kapasitas tempat duduk yang disediakan KAI dalam periode tersebut.

Adapun, Stasiun Pasarsenen dan Gambir merupakan dua stasiun terpadat di Jakarta, yang masing-masing mencatatkan 128.866 pelanggan dan 70.778 pelanggan.

Selain itu, lanjutnya, Stasiun Ketapang menghubungkan pelanggan dengan Kawah Ijen dan Taman Nasional Baluran. Sementara itu, Stasiun Semarang, Solo dan Malang menghubungkan penumpang dengan berbagai destinasi wisata yang kaya arsitektur, kuliner, serta warisan budaya Jawa.

Tak ketinggalan, Bandung, Purwokerto, dan Surabaya menjadi destinasi favorit keluarga yang menawarkan kombinasi wisata alam, belanja, dan rekreasi urban.

10 Stasiun dengan volume kedatangan pelanggan tertinggi per 7 Juni 2025:

1. Stasiun Pasarsenen: 128.866 pelanggan

2. Stasiun Gambir: 70.778 pelanggan

3. Stasiun Surabaya Pasarturi: 45.103 pelanggan

4. Stasiun Ketapang: 40.845 pelanggan

5. Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng: 38.539 pelanggan

6. Stasiun Solo Balapan: 37.124 pelanggan

7. Stasiun Surabaya Gubeng: 36.711 pelanggan

8. Stasiun Bandung: 31.798 pelanggan

9. Stasiun Malang: 30.762 pelanggan

10. Stasiun Purwokerto: 25.210 pelanggan

Secara terperinci, Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) telah melayani sebanyak 677.484 pelanggan dari kapasitas 709.927 kursi (okupansi 95%), sedangkan KA Lokal mencatat 105.155 pelanggan dari kapasitas 140.921 kursi (okupansi 75%).

Anne mengatakan, KAI juga menghadirkan program diskon 30% untuk perjalanan KA Ekonomi non subsidi (NON PSO) yang berlaku hingga 31 Juli 2025. Program ini mencakup lebih dari 100 perjalanan dan dapat diakses melalui seluruh kanal resmi KAI dan aplikasi Access by KAI.

KAI pun mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan membeli tiket hanya melalui jalur resmi guna menjamin keamanan transaksi serta kenyamanan selama perjalanan.

“KAI akan terus berkomitmen menyediakan layanan transportasi publik yang unggul dan mendorong konektivitas antarwilayah sebagai bagian dari kontribusi kami terhadap pembangunan nasional,” pungkas Anne.

Data okupansi harian sementara per 7 Juni 2025 pukul 09.30 WIB:

• 5 Juni: 218.666 pelanggan dari 168.043 kapasitas (130%)

• 6 Juni: 153.006 pelanggan dari 169.633 kapasitas (90%)

• 7 Juni: 124.205 pelanggan dari 170.623 kapasitas (73%)

• 8 Juni: 146.616 pelanggan dari 171.284 kapasitas (86%)

• 9 Juni: 140.146 pelanggan dari 171.265 kapasitas (82%)