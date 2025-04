China Buka Peluang Normalisasi Kerja Sama dengan Perusahaan AS

China berharap AS dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi untuk kegiatan perdagangan dan investasi yang normal dengan perusahaan AS.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - China bersedia mendukung normalisasi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan AS, beberapa hari setelah maskapai penerbangan China menolak menerima pengiriman jet baru dari pembuat pesawat AS, Boeing Co.

Melansir Bloomberg pada Selasa (29/4/2025) Kementerian Perdagangan China dalam keterangannya menyebut, kenaikan tarif yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump telah mengganggu pasar transportasi udara global, dan baik maskapai penerbangan China maupun Boeing telah sangat terpengaruh.

Oleh karena itu, China berharap AS dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi untuk kegiatan perdagangan dan investasi yang normal.

Langkah tersebut tampaknya menunjukkan semacam perdamaian dari China setelah para pejabat awal bulan ini memerintahkan maskapai penerbangan untuk tidak menerima pengiriman jet Boeing lagi sebagai bagian dari perang dagang yang menyebabkan Trump mengenakan tarif hingga 145% pada barang-barang China.

Surat itu dikeluarkan setelah China mengumumkan tarif balasan sebesar 125% pada barang-barang Amerika, pungutan yang akan melipatgandakan biaya pesawat dan suku cadang buatan AS, sehingga tidak praktis bagi maskapai penerbangan China untuk menerima pesawat Boeing.

"Meskipun pernyataan ini tampaknya tidak menunjukkan bahwa Beijing telah membatalkan keputusan sebelumnya, pernyataan ini mengirimkan pesan rekonsiliasi bahwa China bersedia terlibat dalam negosiasi," kata John Gong, mantan konsultan Kementerian Perdagangan China.

Kemampuan untuk menerima kembali jet Boeing tentu akan menjadi keuntungan bagi maskapai penerbangan China, yang banyak mengandalkan jet Boeing untuk rencana ekspansi mereka. China diperkirakan akan memenuhi 20% permintaan pesawat global selama dua dekade mendatang.

"Mengingat bahwa AS telah membuat begitu banyak pengecualian dalam tarifnya terhadap China, yang seolah-olah ditujukan untuk melayani kepentingan konsumen Amerika yang sensitif terhadap inflasi, kita mungkin melihat China membuat beberapa pengecualian untuk perusahaan tertentu ketika hal itu menguntungkan China," kata Josef Gregory Mahoney, seorang profesor hubungan internasional di East China Normal University Shanghai.

Orang-orang yang mengetahui masalah ini minggu lalu mengatakan bahwa pemerintah China sedang mempertimbangkan untuk menangguhkan tarif 125% pada beberapa impor AS seperti peralatan medis dan bahan kimia industri seperti etana.

Para pejabat juga sedang membahas penghapusan pungutan untuk sewa pesawat, kata orang-orang tersebut. Maskapai penerbangan China tidak memiliki semua pesawat mereka dan karenanya membayar biaya sewa kepada perusahaan pihak ketiga untuk menggunakan beberapa jet — pembayaran yang akan menjadi sangat merugikan secara finansial dengan tarif tambahan.

CEO Boeing Kelly Ortberg mengonfirmasi pekan lalu bahwa China telah berhenti menerima pengiriman pesawat apa pun dan mengatakan pembuat pesawat itu siap mencari pembeli alternatif untuk pesawat yang akan dikirim ke China.

"Kami berkomunikasi erat dengan pelanggan kami di China dan kami secara aktif menilai opsi untuk memasarkan ulang pesawat yang sudah dibuat atau sedang dalam proses," kata Ortberg saat panggilan pendapatan Boeing.

Langkah tersebut telah menimbulkan keraguan mengenai nasib sekitar 50 jet yang dijadwalkan akan dikirim ke China tahun ini. Boeing sejak itu mulai menerbangkan jet 737 Max yang ditolak oleh pelanggan maskapai China untuk kembali ke AS.

Di antara maskapai penerbangan yang bersedia menerima pesawat yang ditolak oleh China adalah Air India Ltd. Hingga akhir bulan lalu, maskapai penerbangan India telah menerima 41 jet 737 Max yang awalnya dibuat untuk maskapai penerbangan China. Maskapai tersebut telah memberi sinyal bahwa mereka ingin menerima lebih banyak lagi.

"Fakta bahwa Boeing dapat segera memindahkan pesawat yang dijadwalkan untuk China ke pembeli India dengan mengorbankan maskapai penerbangan China adalah contoh yang jelas di mana semacam pengecualian perlu dibuat oleh Beijing, karena kebijakan tersebut lebih merugikan pihak China daripada Boeing," kata Mahoney.