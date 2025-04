Asean Lebih Rentan Terdampak Tarif Timbal Balik AS yang Siap Dirilis Trump

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersiap memberlakukan kebijakan tarif timbal balik untuk semua negara terhitung mulai hari ini, Rabu (2/4/2025).

Kebijakan bea masuk atau tarif impor tinggi yang menandai perang dagang 'jilid II' itu diyakini akan berdampak kepada sederet negara di Asia Tenggara atau Asean, termasuk Vietnam dan Indonesia.

Kendati belum ada informasi terkini mengenai detail kebijakan tersebut, AS berencana mengenakan tarif besar-besaran kepada mitra global. Pungutan tersebut akan mulai berlaku bersamaan dengan tarif tambahan sebesar 25% untuk semua mobil yang diimpor ke AS dan bea masuk sebesar 25% untuk impor baja dan aluminium dari mitra global.

Hal itu lebih spesifik ketimbang narasi yang digaungkan Trump selama kampanye Pemilihan Presiden AS. Saat itu, Trump hanya berfokus pada penerapan tarif menyeluruh pada mitra dagang utama.

Usai dilantik pada 20 Januari 2025, Presiden AS dari Partai Republik itu mengadopsi pendekatan yang lebih spesifik dalam penetapan tarif. Hal itu terungkap dari memo resmi dari Gedung Putih AS pada 13 Februari 2025 berjudul ‘Perdagangan Timbal Balik dan Tarif’ (Reciprocal Trade and Tariff).

Memo tersebut merujuk pada ‘rencana adil dan timbal balik’ (fair and reciprocal plan) dan membahas lima kriteria utama. Pertama, tarif yang dikenakan pada produk-produk AS.

Kedua adalah pajak yang tidak adil, diskriminatif, atau ekstrateritorial yang dikenakan oleh mitra dagang kepada bisnis, pekerja, dan konsumen AS, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

Ketiga, biaya bagi bisnis, pekerja, dan konsumen AS yang timbul dari hambatan nontarif, kemudian keempat, kebijakan dan praktik yang menyebabkan nilai tukar menyimpang dari nilai pasarnya, sehingga merugikan warga AS, terkait penekanan upah.

Kelima adalah praktik lain apa pun yang memberlakukan pembatasan tidak adil pada akses pasar atau hambatan struktural apa pun terhadap persaingan yang adil dengan ekonomi pasar AS.

Asean Lebih Rentan Terpapar Dampak Tarif Timbal Balik AS

Dalam laporan terbarunya, Maybank Research Pte. Ltd. menjelaskan bahwa skema tarif timbal balik dapat membuat negara-negara di Asia Tenggara lebih rentan terhadap kebijakan perdagangan yang ditetapkan Pemerintah AS.