Harga Terbaru BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo 26 Agustus 2024

Bisnis.com, JAKARTA -- Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti Shell dan BP AKR telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Terbaru, PT Pertamina juga mengikuti langkah tersebut dengan menyesuaikan tarif BBM pada 10 Agustus lalu.

PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan bahwa penyesuaian harga ini berlaku untuk berbagai jenis BBM, termasuk Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, serta produk gasoil seperti Pertamina Dex dan Dexlite. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan tren harga rata-rata minyak dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Berdasarkan informasi dari laman resmi MyPertamina, Senin (26/8/2024), harga BBM Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp13.700 per liter dari sebelumnya Rp12.950 per liter di wilayah Jawa. Pertamax Green 95 kini dijual dengan harga Rp15.000 per liter, naik dari sebelumnya Rp13.900 per liter. Sementara itu, Pertamax Turbo mengalami kenaikan menjadi Rp15.450 dari sebelumnya Rp14.400 per liter.

Untuk produk gasoil, harga Dexlite meningkat menjadi Rp15.350 per liter dari sebelumnya Rp14.550 per liter, sedangkan Pertamina Dex naik menjadi Rp15.650 per liter dari sebelumnya Rp15.100 per liter.

Di sisi lain, harga BBM subsidi yaitu Pertalite masih dibanderol diangka Rp10.000 per liter dan Biosolar dibanderol Rp6.800 per liter.

Berikut Harga BBM Pertamina, BP, dan Shell, Vivo:

1. Harga BBM Pertamina Terbaru

Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

Bio Solar (Diesel CN48): Rp6.800 per liter

Pertamax (RON 92): Rp13.700 per liter (sebelumnya Rp12.950 per liter)

Pertamax Green (RON 95): Rp15.000 per liter (sebelumnya Rp13.900 per liter)

Pertamax Turbo (RON 98): Rp15.450 per liter (sebelumnya Rp14.400 per liter)

Dexlite (Diesel CN51): Rp15.350 per liter (sebelumnya Rp14.550 per liter)

Pertamina Dex (Diesel CN53): Rp15.650 per liter (sebelumnya Rp15.100 per liter)

2. Harga BBM Shell Terbaru

Shell Super (RON 92): Rp14.520 (sebelumnya Rp13.810 per liter)

Shell V-Power (RON 95): Rp15.370 (sebelumnya Rp14.700 per liter)

Shell V-Power Nitro+ (RON 98): Rp15.600 (sebelumnya Rp14.930 per liter)

Shell V-Power Diesel (CN 51): Rp15.810 (sebelumnya Rp15.320 per liter)

3. Harga BBM BP Terbaru

BP 92 (RON 92): Rp13.990 (sebelumnya Rp13.450 per liter)

BP Ultimate (RON 95): Rp15.370 (sebelumnya Rp14.700 per liter)BP Ultimate Diesel (CN 53): Rp15.810 (sebelumnya Rp15.320 per liter)

4. Harga BBM Vivo Terbaru