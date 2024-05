Indonesia jadi Tuan Rumah Terbaik Penyelenggaraan World Water Forum

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, DENPASAR - Indonesia sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 yang digelar di Bali pada 18-25 Mei 2024 mendapat pujian dari Presiden World Water Council (WWC) , Loic Fauchon.

Loic menilai Indonesia mempersiapkan gelaran World Water Forum Ke-10 dengan sangat baik. Pemilihan Bali selaku tuan rumah forum air terbesar di dunia itu juga dinilainya paling profesional dan efisien dibanding penyelenggaraan sebelumnya.

“Sejak awal 30 tahun lalu, ini yang paling profesional, yang paling efisien yang pernah saya lihat,” kata Loic saat ditemui di Kura - Kura Bali, Sabtu (18/5/2024).

Untuk itu, dia menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Bali dan Indonesia, serta kepada seluruh tim yang telah menyiapkan forum yang diadakan tiga tahun sekali itu.

“Saya yakin kegiatan sore ini (18/5/2024) merupakan upacara yang luar biasa,” imbuhnya.

Di samping itu, Loic juga menekankan bahwa World Water Forum Ke-10 di Bali menjadi yang paling sukses dan menjadi kejayaan diplomasi bagi Indonesia.

Sebagai informasi, gelaran World Water Forum telah resmi dibuka pada Sabtu (18/5/2024). Rangkaian gelaran World Water Forum dibuka lewat Upacara Segara Kerthi dan pelepasan satwa di antaranya 1.000 ekor tukik, 1.000 ekor burung, dan 5 ekor penyu ke alam liar.

Adapun, WWF ke-10 di Bali akan berfokus pada empat hal, yakni konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation), ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel