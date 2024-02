Harga Pangan 20 Februari: Cabai Mulai Turun, Harga Beras Masih Naik

harga beras premium tercatat melonjak naik 3,79% atau Rp610 dari harga kemarin ke level Rp16.700 per klogram.

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas bahan pangan mengalami kenaikan harga pada hari ini, Selasa (20/2/2024) di antaranya beras, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, dan lainnya.

Berdasarkan data dari Panel Harga Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang diakses pada Selasa (20/2/2024), harga bawang merah tercatat naik 5,93% menjadi Rp35.560 per kilogram. Harga bawang putih juga terpantau naik 5,76% atau Rp2.230 ke level Rp40.930 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan sederhana terpantau naik Rp1.020 atau 5,84% ke level Rp18.490 per liter. Sementara itu, harga minyak goreng curah tercatat naik 3,27% atau Rp500 menjadi Rp15.790 per liter.

Sementara itu, harga beras premium tercatat melonjak naik 3,79% atau Rp610 dari harga kemarin ke level Rp16.700 per klogram. Harga beras medium hari ini naik Rp360 atau 2,56% menjadi Rp14.440 per kilogram.

Adapun, harga beras saat ini masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah lewat Perbadan No. 7/2023 sebesar Rp10.900 - Rp11.800 per kilogram untuk beras medium, dan Rp13.900 - Rp14.800 per kilogram untuk beras premium.

Sementara itu, harga daging ayam ras hari ini naik 7,17% atau Rp2.610 menjadi Rp38.990 per kilogram dan telur ayam naik 6,5% atau Rp1.890 menjadi Rp30.970 per kilogram.

Harga kedelai biji kering impor tercatat naik 4,94% atau Rp660 menjadi Rp14.010 per kilogram. Kemudian, harga jagung pakan di tingkat peternak hari ini naik 10,38% atau Rp900 menjadi Rp9.570 per kilogram.

Harga tepung terigu curah juga tercatat naik 6,8% menjadi Rp11.310 per kilogram. Sedangkan, harga garam halus beryodium juga mengalami kenaikan Rp270 menjadi Rp13.750 per kilogram. Harga gula konsumsi tercatat naik 2,22% ke level Rp17.940 per kilogram.

Komoditas ikan tongkol tercatat naik Rp1.080 ke level Rp33.910 per kilogram. Harga ikan kembung tercatat naik 0,55% ke Rp38.330 per kilogram, dan harga ikan bandeng naik 4,33% atau Rp1.470 ke level Rp35.400 per kilogram.

Sementara itu, harga cabai merah keriting hari ini turun 3,24% atau Rp2.020 menjadi Rp60.420 per kilogram. Harga cabai rawit merah juga tercatat turun Rp1.840 atau 3% dibandingkan dengan kemarin ke level Rp59.510 per kilogram.

