Harga Pangan Hari Ini 15 Januari: Cabai hingga Beras Kompak Turun

Bisnis.com, JAKARTA - Harga komoditas pangan pada pagi hari ini, Senin (15/1/2024), kompak mengalami penurunan. Komoditas cabai menjadi yang paling signifikan susut mencapai 45%.

Mengacu pada laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, rata-rata harga cabai rawit merah turun 45% menjadi Rp41.550 per kilogram (kg).

Kemudian, harga cabai rawit hijau susut hingga 38,19% sebesar Rp31.800 per kg, harga cabai merah besar turun 34,51% menjadi Rp39.850 dan harga cabai merah keriting turun 32,41% menjadi Rp39.100 per kg.

Sementara itu, harga beras hari ini juga mengalami penurunan. Perinciannya, beras kualitas bawah I turun 9,16% menjadi Rp12.400 per kg, beras kualitas bawah turun 7,84% menjadi Rp12.350 per kg, dan beras kualitas medium I turun 10,17% menjadi Rp13.250 per kg.

Selanjutnya, beras kualitas medium II turun 10,27% menjadi Rp13.100 per kg, beras kualitas super I turun 10,59% menjadi Rp14.350, dan beras kualitas super II turun 9,97% menjadi Rp14.000.

Usai momentum Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), komoditas pangan sumber protein seperti daging sapi juga mengalami penurunan harga. Daging sapi kualitas 1 turun 2,1% menjadi Rp135.050 per kg dan daging sapi kualitas 2 turun 8,6% menjadi Rp117.950 per kg.

Adapun, daging ayam ras segar juga turun signifikan hingga 19,52% menjadi Rp30.100 per kg, sedangkan telur ayam ras segar juga susut 11,05% menjadi Rp25.750 per kg.

Harga minyak goreng juga kompak turun harga pada hari ini. Minyak goreng curah susut 3,26% menjadi Rp14.850 per kg, minyak goreng kemasan bermerk 1 susut 5,07% menjadi Rp19.650 per kg, dan minyak goreng kemasan bermerk 2 susut 4,88% menjadi Rp18.500.

Sementara itu, harga bawang merah ukuran sedang susut 9,51% menjadi Rp38.050 per kg dan bawang putih ukuran sedang susut 7,28% menjadi Rp38.200 per kg.

Terakhir, harga gula pasir juga kompak turun, dengan perincian gula pasir kualitas premium susut 6,37% menjadi Rp16.900 dan gula pasir lokal susut 2,57% menjadi Rp17.050.

