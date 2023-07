Harga Minyak Mentah Melandai, BP AKR Turunkan Harga BBM Per 13 Juli 2023

Bisnis,com, JAKARTA – Distributor bahan bakar minyak (BBM) BP AKR melakukan penyesuaian harga jual untuk BBM oktan 92 dan 90 di wilayah Jabodetabek.

Penyesuaian harga itu mengikuti perubahan harga minyak mentah dunia. “Harga bahan bakar BP dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia,” tulis BP AKR dalam laman resminya dikutip pada Kamis (13/7/2023).

Sebelumnya BP AKR sempat melakukan penyesuaian harga jual BBM pada tanggal 1 Juli 2023 lalu. Penyesuaian harga jual kembali dilakukan BP AKR per 13 Juli ini, menurunkan harga BP 90 dan BP 92 masing-masing sebesar Rp100.

Berikut ini harga BBM di SPBU BP AKR di wilayah Jabodetabek per 13 Juli 2023:

BP 92 turun menjadi Rp12.820 per liter dari semula Rp12.920 per liter

BP 90 turun menjadi Rp12.740 per liter dari semula Rp12.840 per liter

BP Ultimate tetap pada harga Rp.13.780 per liter

BP Diesel tetap dengan harga Rp.13.160 per liter

Selain menurunkan harga, BP AKR juga tengah menggelar promo gratis 1 liter untuk pembelian BBM dengan RON 92 sebanyak 25 liter.

“Maka setiap melakukan pembelian BP 92 sebanyak 25 liter, pelanggan cukup membayar 24 liter, sehingga harga BBM BP 92 menjadi Rp12.307 per liter,” tulis BP dalam keterangan yang diterima Bisnis pada Kamis (13/7/2023).

Sementara, untuk BBM di SPBU BP AKR yang berada di Jawa Timur masih dibanderol dengan harga yang sama seperti 1 Juli lalu, yaitu BP Ultimate Rp13.780 per liter, BP 92 Rp12.920 per liter dan BP Diesel Rp13.160 per liter.

BP AKR diketahui tidak menjual jenis BBM BP 90 di SPBU di wilayah Jawa Timur. “BBM BP 90 Hanya Tersedia di SPBU bp di wilayah Jabodetabek,” tutup BP.

