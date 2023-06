KAI: Penumpang KA Tembus 593.130 Orang saat Libur Panjang Awal Juni 2023

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat jumlah penumpang KA mencapai 593.130 orang saat libur panjang terhitung mulai Rabu (31/5/2023) hingga Minggu (4/6/2023) pukul 09.30 WIB.

Kenaikan volume penumpang ini dicatat oleh KAI sebagai kenaikan volume penumpang yang cukup signifikan lantaran adanya masa libur panjang akhir pekan Hari Lahir Pancasila pada Kamis (1/6/2023) dan cuti bersama Hari Raya Waisak pada Jumat (2/6/2023).

Adapun, rute perjalanan kereta api yang menjadi favorit masyarakat pada masa liburan ini diantaranya KA Argo Parahyangan relasi Gambir – Bandung/pp, KA Airlangga relasi Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi/pp, KA Serayu relasi Pasar Senen – Kiaracondong – Purwokerto, KA Ranggajati relasi Cirebon – Jogjakarta – Jember.

Untuk rute favorit pilihan masyarakat pada periode long weekend tersebut adalah Jakarta - Bandung pp, Jakarta Yogyakarta pp, Jakarta - Surabaya pp, Bandung - Surabaya pp, dan tujuan lainnya.

Vice President Public Relation KAI Joni Martinus menuturkan dengan adanya kenaikan volume penumpang yang signifikan ini, KAI kemudian menambah jumlah perjalanan KA.

“Total perjalanan KA Jarak Jauh yang dioperasikan menjadi sebanyak 1.109 perjalanan KA atau rata-rata 222 perjalanan KA per hari, naik 4 persen dibanding pekan sebelumnya yaitu rata-rata 214 perjalanan KA per hari,” kata Joni dalam keterangannya pada Minggu (4/6/2023).

Selain itu, menurutnya penambahan perjalanan kereta api tersebut sebagai bagian dari komitmen peningkatan pelayanan KAI kepada pelanggan khususnya pada masa high season seperti long weekend kali ini.

KAI juga mengimbau kepada pelanggan agar memperhatikan kembali jadwal keberangkatan kereta api yang tertera pada tiket atau e-tiket untuk keberangkatan kereta api per 1 Juni 2023. Hal ini seiring dengan pemberlakuan GAPEKA (Grafik Perjalanan Kereta Api) 2023 yang akan dimulai pada 1 Juni 2023.

Di sisi lain, Joni juga mengingatkan kembali agar pelanggan KA agar memperhatikan aturan barang bawaan yakni volume maksimal adalah 20 kg atau volume 100 dm3 dengan dimensi maksimal 70 cm x 48 cm x 30 cm.

“Bagasi yang melebihi berat dan/atau ukuran sebagaimana dimaksud, sampai dengan setinggi-tingginya 40 kg atau dengan volume 200 dm3 (dengan dimensi maksimal 70 cm x 48 cm x 60 cm), diperbolehkan dibawa dengan dikenakan bea kelebihan bagasi atau membeli tempat duduk ekstra,” ujar Joni.

Sementara biaya tambahan atas bagasi yaitu untuk kelas eksekutif Rp10.000 per kg, kelas bisnis Rp6.000 per kg dan kelas ekonomi Rp 2.000 per kg.

Selain itu, pelanggan KA tidak boleh membawa barang-barang tertentu di dalam bagasi kereta api, diantaranya meliputi barang-barang yang mudah terbakar, senjata api/ senjata tajam, narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya, benda/barang yang berbau menyengat serta hewan peliharaan.

“Tingginya animo masyarakat menggunakan jasa layanan kereta api di masa long weekend ini, disebabkan keunggulan dari transportasi kereta api sebagai transportasi massal yang aman dan bebas dari kemacetan di jalan raya. Sehingga momen liburan bersama keluarga atau kawan dapat dinikmati pelanggan dengan nyaman, dan menyenangkan,” tutup Joni.

