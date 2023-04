Tingkatkan Kualitas Kopi Lampung, PTBA Serahkan Bantuan Mesin Pengolah

Bisnis.com, JAKARTA - Lampung dikenal sebagai salah satu provinsi penghasil kopi jenis Robusta yang diminati para penikmat kopi. Memiliki rasa pahit yang khas, Kopi Robusta Lampung merupakan pendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mendorong peningkatan kualitas produk dan kesejahteraan produsen Kopi Robusta Lampung, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Unit Pelabuhan Tarahan memberikan bantuan berupa 30 unit mesin sangrai dan grinder kopi.

Mesin sangrai dan grinder kopi buatan UKM lokal tersebut diserahkan Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PTBA Suherman secara langsung kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada Kamis (13/4/2023).

"Bantuan ini merupakan kontribusi kami untuk mendukung Program Lampung Berjaya. Kami berharap Kopi Robusta Lampung dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas, serta meningkatkan kesejahteraan produsen Kopi Lampung dan masyarakat daerah secara umum," kata Suherman.

Upaya PTBA mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan sejalan dengan Noble Purpose (Tujuan Mulia) PTBA sebagai anggota Grup MIND ID, yakni menambang untuk membangun peradaban, kesejahteraan masyarakat, dan masa depan yang lebih baik (We explore natural resources for civilization, prosperity, and brighter future).

"PTBA berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat serta memberi manfaat bagi sekitar," ujar Suherman.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan apresiasi atas dukungan PTBA dalam pembangunan di daerah. Bantuan mesin pengolah kopi dari PTBA akan dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia berharap dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.

"Apresiasi dan terima kasih dari Pemerintah Provinsi atas konsistensi kontribusi Bukit Asam di Provinsi Lampung. Pemprov Lampung merupakan penghasil 38 persen kopi nasional. Adapun bantuan mesin pengolahan kopi ini untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kualitas produksi bubuk kopi di Provinsi Lampung," tutupnya.

