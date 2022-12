Brantas Abipraya Perkuat Komitmen Bangun Infrastruktur Unggul

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam rangka memberikan apresiasi kepada para stakeholder Jasa Konstruksi dalam upaya pembangunan infrastruktur Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR memberikan Penghargaan bidang Jasa Konstruksi berdasarkan beberapa kategori. Pada penghargaan yang digelar tanggal 19 Desember 2022 di Bali ini PT Brantas Abipraya (Persero) menerima penghargaan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi Kategori Kinerja Proyek dan Kinerja Manajemen Perusahaan. Penghargaanpun diberikan langsung kepada Direktur Operasi I Brantas Abipraya, Muhammad Toha Fauzi.

“Alhamdulillah tahun ini Brantas Abipraya menerima kembali penghargaan dari PUPR, terima kasih banyak atas apresiasi yang diberikan kepada Brantas Abipraya. Raihan ini bukanlah puncak suatu keberhasilan melainkan awal bagi kami, Insan Abipraya untuk lebih meningkatkan kinerja, bekerja lebih keras, cerdas dan terus berinovasi untuk menghasilkan produk konstruksi yang unggul,” ujar Toha.

Ditambahkan Toha selain diberi kepercayaan menyandang predikat “Sangat Baik” sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional Terbaik Kategori Kinerja Proyek dan Kinerja Manajemen Perusahaan Tahun 2021, Brantas Abipraya juga meraih penghargaan Terbaik Kategori Kinerja Penerapan Teknologi BIM (Building Information Modelling) atas pekerjaan Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera.

Hal ini melengkapi pencapaian positif yang diraih oleh perusahaan di tahun 2022. Sebagai tambahan informasi tahun ini Brantas Abipraya mengantongi tujuh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Diantaranya adalah sebagai Pelaksana Bendungan Kering Pertama, Bendungan Ciawi; Pelaksana Pembangunan Bendungan Terpanjang, Bendungan Semantok; Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Tercepat dan Pembangunan Rumah Tahan Gempa, Sistem RISHA Terbanyak di Lumajang, Jawa Timur; Instalasi LED - RGBW Terpanjang, Danau Archipelago TMII; Pelaksana Pemasangan Rangka Baja Jembatan Tercepat, Jembatan Widang; dan Pembangunan Jalan Layang Box Girder Beton dengan Sudut Tikung Terkecil, Flyover Martadinata.

Tak hanya itu, membuktikan keseriusannya membangun negeri melalui karya-karya infrastruktur yang unggul, Brantas Abipraya juga mengantongi penghargaan dari TOP BUMN Awards 2022. Dalam penyelenggaraan award ini Brantas Abipraya mendapatkan Special Achievement – Outstanding Achievement in Acitivity Ratio – Cluster Infrastructure.

Tidak berhenti sampai di situ, tahun inipun perusahaan menyabet tiga penghargaan di ajang TOP GRC Award 2022, yaitu Top GRC Award 2022 4 stars, The Most Committed GRC Leader 2022, The High Performing Board of Commissioners on GRC 2022. Di bidang teknologi informasi, Brantas Abipraya meraih Top Digital Implementation 2021 on Infrastructure Sector dengan level Stars 4 dan Top Leader on Digital Implementation 2021 di Top Digital Awards.

Sedangkan di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Brantas Abipraya kembali meraih penghargaan K3 tingkat dunia. Kali ini, penghargaan kategori Gold bintang empat diraih dalam ajang Penghargaan K3 yang diselenggarakan oleh World Safety Organization (WSO) Indonesia, WSO Indonesia Safety Culture Award (WISCA) tahun 2022, dan beberapa penghargaan lainnya.

“Semoga deretan pretasi yang telah diperoleh Brantas Abipraya dalam hal proses bisnis hingga pelayanan fasilitas infrastruktur nasional ini dapat kami tingkatkan terus melalui berbagai aspek, agar peningkatan atas hal tersebut juga akan memberikan dampak positif pada pencapaian kinerja bagi Brantas Abipraya di kemudian hari,” tutup Toha.

