Turun! Ini Daftar Harga BBM Shell Terbaru 1 September 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Shell Indonesia kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 September 2022. Sebelumnya, Shell juga telah menurunkan harga BBM pada awal Agustus 2022.

Berdasarkan daftar harga yang dipublikasi Shell Indonesia, harga BBM di Pulau Jawa untuk jenis Shell Super serentak menjadi Rp15.420 per liter. Di bulan Agustus, Shell Super di wilayah yang sama dibanderol harga Rp 17.300 per liter, dan pada Juli sebesar Rp 18.500 per liter.

Beralih ke jenis Shell V-Power, harga di Pulau Jawa serentak menjadi Rp16.130 per liter. Pada Agustus lalu, terjadi penurunan di angka Rp18.300, sedangkan pada Juli harganya Rp 19.990 per liter.

Untuk harga Shell V-Power Diesel di Pulau Jawa berada di angka Rp18.310 per liter. Sebelumnya, pada Agusuts jenis BBM ini dijual seharga Rp19.280 per liter dan di bulan sebelumnya mencapai Rp 21.870 per liter pada Juli 2022.

Penurunan harga juga terjadi di jenis BBM Shell V-Power Nitro+ menjadi Rp16.510 per liter untuk di Pulau Jawa. Di bulan Agustus, harga jenis BBM tersebut Rp18.520 per liter dan Rp21.280 per liter pada Juli.

Sebagai informasi, harga BBM Shell periode Mei-Juli mengalami kenaikan yang cukup drastis. Kenaikan tercatat dari Mei lalu sebesar Rp310 hingga Rp 1.050 per liter.

Baca Juga : Harga BBM Shell Turun Drastis, Ternyata Ini Alasannya

Berikut Daftar Harga BBM Shell per 1 September 2022:

1. Jakarta

Shell Super Rp15.420

Shell V-Power Rp16.130

Shell V-Power Diesel Rp18.310

Shell V-power Nitro+ Rp16.510

2. Banten

Shell Super Rp15.420

Shell V-Power Rp16.130

Shell V-Power Diesel Rp18.310

Shell V-power Nitro+ Rp16.510

3. Jawa Barat

Shell Super Rp15.420

Shell V-Power Rp16.130

Shell V-Power Diesel Rp18.310

Shell V-power Nitro+ Rp16.510

4. Jawa Timur

Shell Super Rp15.420

Shell V-Power Rp16.130

Shell Diesel Extra Rp18.380

5. Sumatra Utara

Shell Super Rp15.750

Shell V-Power Rp16.470

Shell Diesel Extra Rp18.380.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Shell Indonesia shell BBM Harga BBM