8 Provinsi Belum Terfasilitasi MBG 3B, Bali hingga Papua Selatan

Sebanyak 8 provinsi seperti Bali, Gorontalo, hingga Papua Selatan, belum mendapat MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan batita non PAUD (MBG 3B)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mengungkap, program makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan batita non PAUD (MBG 3B) belum terlaksana di sejumlah provinsi.

Provinsi itu yakni Bali, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.

“Ada beberapa provinsi yang memang belum jalan untuk 3B-nya,” ungkap Wihaji dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Wihaji mengaku, ada beberapa kendala yang dihadapi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dalam melaksanakan program MBG 3B di sejumlah provinsi. Kendati begitu, dia tidak menjabarkan lebih lanjut kendala-kendala tersebut.

Meski demikian, dia mengatakan bahwa pemerintah bersama Kepala Perwakilan BKKBN di masing-masing provinsi terus melakukan sosialisasi untuk memfasilitasi program MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan batita non PAUD.

“Ini beberapa yang memang belum tersentuh, semoga nanti segera untuk bisa dilakukan intervensi lebih jauh,” ujarnya.

Adapun per 25 Juni 2025, Wihaji menuturkan bahwa sudah ada sekitar 9,11 juta orang yang menerima program MBG 3B. Secara terperinci, ibu hamil penerima MBG sebanyak 15.345 orang. Capaian itu baru 5,93% dari jumlah sasaran 259.078 orang.

Kemudian, pihaknya mencatat sebanyak 25.099 orang ibu menyusui telah menerima program MBG. Jumlah itu setara 7,55% dari target ibu menyusui sebanyak 332.447 orang.

Untuk balita non PAUD, Wihaji mengungkap per 25 Juni 2025 sebanyak 68.373 orang sudah menerima program MBG. Itu artinya, realisasi penerima MBG untuk balita non PAUD baru mencapai 0,80% dari target sebanyak 8,52 juta orang.