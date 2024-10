Pertamina SMEXPO 2024, Eksplorasi Inovasi UMKM Kopi dari Jawa hingga Sumatra

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Kopi menjadi salah satu usaha paling ramai diadopsi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain kekayaan beragam kopi di Indonesia, inovasi pengolahan produk kopi di berbagai wilayah memiliki ciri khas yang menarik konsumen.

Ragam inovasi tersebut ditampilkan lewat ajang Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024 bertajuk ‘Lokal jadi Vokal’ yang diselenggarakan oleh PT Pertamina (Persero) yang berlangsung di Grand Atrium, Mal Kota Kasablanka, Jakarta pada 22-28 Oktober 2024.

Jenama kopi asal Sumatra Selatan, Kopi Putra Abadi juga ikut menampilkan produk-produk olahan kopi tak hanya minuman, tetapi juga snack ringan rasa kopi yang variatif.

Pemilik Kopi Putra Abadi Dionisio T. Saputra atau akrab disapai Dion mengatakan, usaha bisnis keluarganya ini memadukan keripik dengan cita rasa kopi lokal dari Pagar Alam, Sumatra Selatan.

“Kopi andalan kita ada fine robusta atau robusta premium, produk turunannya yaitu inovasi baru kita berupa stik dan pangsit kopi, ini produk baru kita. Bisnis kita awalnya keripik mulai tahun 2006, kalo untuk kopinya baru tahun 2015,” kata Dion ditemui di SMEXPO 2024, Kamis (24/10/2024).

Saat ini, Putra Abadi memanfaatkan kopi petani Sumsel sebanyak 1 ton per bulan atau 12 ton per tahun untuk olahan produknya. Usahanya juga sudah dilengkapi pabrik dan dalam waktu dekat akan membuka kedai di wilayah tersebut.

Lewat ajang SMEXPO, Dion menyebut rata-rata pendapatan atau omzet yang dihasilkan selama pameran berlangsung mencapai Rp5 juta. Tak hanya omzet, Kopi Putra Abadi juga mendapatkan kesempatan untuk paltform untuk brand awareness kepada masyarakat.

“Kita melibatkan petani lokal untuk bersama kami memperkenalkan kopi dan kita kontrak bagaimana mereka punya kopi dengan kualitas premium. Kita juga berusaha untuk mengubah dari lingkungan kita, bahwa kopi gak selamanya pahit nggak selamanya hitam,” terangnya.

Kendati demikian, Dion menyebut terdapat tantangan yang baru-baru ini dirasakan di industri kopi yaitu terkait melonjaknya harga biji kopi dunia. Hal ini lantaran beberapa negara produsen kopi diterjang gagal panen karena gelombang panas.

“Itu membuat kopi di Indonesia lebih mahal naik ke tingkat di mana kopi itu bisa mengubah hidup para petani di harga Rp75.000 mentah per kg, normal nya itu Rp20.000-Rp30.000 per kg, tahun ini naik, update harga sekarang di Rp56.000-Rp57.000 per kg,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, kedai Kopi Berbagi yang berlokasi di Bandung merupakan salah satu binaan Pertamina yang hadir di gelaran SMEXPO 2024 di Jakarta.

Manager Operasional Kopi Berbagi Dwiky Setya Bakti mengatakan, kedai kopi di wilayah Margahayu, Bandung ini menyajikan berbagai macam jenis menu yang sebagiannya diproduksi dan disajikan oleh pekerja penyandang disabilitas.

“Untuk value dari kopi berbagi sendiri sih kita mempekerjakan sebagian karyawan-karyawan yang difabel, barista, waiters, dan tim produksi di kitchen pun ada yang difabel,” kata Dwiky saat ditemui Bisnis di SMEXPO 2024, Kamis (24/10/2024).

Tak hanya pekerja, dari segi layout dan fasilitas kedai Kopi Berbagi juga menawarkan fasilitas yang ramah bagi para disabilitas. Dari segi produk, dia memiliki kopi susu andalan yang memiliki karakter aromatik khas.

Kopi Berbagi hadir sejak tahun 2023 lalu, lewat ajang SMEXPO 2024 jenama ini terus berkembang dan berinovasi dengan produksi kopi dengan menghadirkan mesin yang khusus untuk pekerja tunarungu.

Untuk tahun pertama dan kedua ini, Dwiky mengungkap fokus utamanya yakni untuk membenahi operasional, marketing hingga menjaring investor untuk melakukan ekspansi kedai kopi di Kota Bandung.

“Harapannya dengan SMEXPO 2024 ini banyak buka link, kenalan baru, karena tahun-tahun ini kita akan fokus untuk marketing dan cari investor,” ujarnya

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, Pertamina SMEXPO 2024 merupakan rangkaian kegiatan pengembangkan UMKM binaan Pertamina.

Dilaksanakan sebagai sebuah rangkaian kegiatan mulai dari aktivitas pre event berupa pameran tematik level lokal yang dilaksanakan di Grha Pertamina, Jakarta, selama Maret – Mei 2024, serta sub event yang berupa pameran di level daerah sebagai bagian road to Pertamina SMEXPO Nasional, hingga kegiatan utama yakni temu bisnis (business matching) dan pameran SMEXPO 2024 yang saat ini digelar.

“Berbagai aktivitas ini dilakukan guna menyosialisasikan produk-produk UMKM berkualitas binaan Pertamina kepada masyarakat umum dan para stakeholders. Kami berharap berbagai kegiatan ini bisa meningkatkan akses pasar UMKM,” kata Fadjar.



Pameran selama 6 hari di Mall Kota Kasablanka, Jakarta ini akan menampilkan ratusan produk UMKM, mulai dari kerajinan tangan hingga makanan olahan. Pengunjung dapat menikmati tidak hanya beragam produk lokal berkualitas, tetapi juga promosi menarik, diskon, dan berbagai kegiatan seru sepanjang acara.