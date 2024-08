Jadwal Penerbangan AirAsia (CMPP) ke IKN Nusantara Jelang HUT Ke-79 RI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) hanya menyediakan penerbangan dari Denpasar dan Kuala Lumpur menuju Balikpapan meski hajatan HUT ke-79 RI semakin dekat.

Head of Indonesia Affairs and Policy AirAsia Indonesia Eddy Krismeidi Soemawilaga mengatakan untuk HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, AirAsia hanya memiliki dua rute yakni Denpasar - Balikpapan dan Kuala Lumpur - Balikpapan.

“Hingga saat ini tidak ada penambahan penerbangan ke Balikpapan,” kata Eddy kepada Bisnis, belum lama ini (7/8/2024).

Lebih lanjut Eddy menjelaskan dua rute tersebut hanya memiliki jadwal 3 kali seminggu masing-masing dengan pesawat Airbus A320. Kapasitas pesawat ini yaitu 180 tempat duduk.

Berdasarkan pantauan Bisnis pada salah satu platform pemesanan tiket, jadwal penerbangan Pesawat AirAsia rute Denpasar-IKN pada pekan depan yaitu Senin (12/8), Selasa (13/8), Kamis (15/8) dan Sabtu (17/8).

Adapun harga yang dibanderol saat diakses pada Rabu (7/8/2024) pukul 16.00 WIB adalah Senin dengan harga Rp968.275 per pax, Selasa sebesar Rp9.08.635 per pax, Kamis dibanderol Rp848.001 per pax serta Sabtu seharga Rp787.367 per pax.

Sementara jika dari Kuala Lumpur, maka jadwalnya yaitu Minggu (11/8) sebesar Rp1,79 juta, Jumat (16/8) seharga Rp1,50 juta, serta di Minggu (18/8) sebesar Rp1,65 juta.

Jadwal-jadwal tersebut merupakan penerbangan langsung tanpa melalui transit. Pesawat pesawat tersebut juga memiliki jadwal yang konsisten setiap penerbangan.