Joe Biden Bakal Lipat Gandakan Tarif Produk China, Perang Dagang Memanas?

Presiden AS Joe Biden dikabarkan akan melipatgandakan tarif produk asal China, termasuk mobil listrik.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan melipatgandakan tarif masuk untuk beberapa produk China dalam waktu dekat, salah satunya mobil listrik (electric vehicle/EV). Perang dagang AS vs China dimulai lagi?

Dikutip dari Bloomberg pada Senin (13/5/2024), Biden mengumumkan langkah-langkah tersebut pada sebuah acara di Gedung Putih yang dibingkai sebagai pembelaan terhadap para pekerja Amerika.

"Biden akan menaikkan atau menambah tarif di sektor-sektor utama setelah hampir dua tahun peninjauan. Total tarif untuk kendaraan listrik China bakal meroket menjadi 102,5% dari 27,5%," kata sumber Bloomberg yang berbicara dengan syarat tidak disebutkan namanya menjelang pengumuman.

Tarif lainnya akan naik dua atau tiga kali lipat pada industri yang ditargetkan, meskipun cakupannya masih belum jelas.

Biden dan stafnya menghabiskan beberapa minggu terakhir untuk menyelesaikan langkah-langkah tersebut, termasuk item mana yang akan dikenakan dan mana yang harus dihindari karena input diperlukan untuk mendorong pertumbuhan Amerika.

"Keputusan akhir adalah sebuah konsensus," kata sumber tersebut.

Tidak jelas item mana yang terhindar, tetapi Biden tidak akan mengumumkan penurunan tarif produk asal China.

Lebih lanjut, pemerintah telah mengisyaratkan kepada industri tenaga surya AS bahwa mereka akan mengecualikan beberapa item, termasuk mesin yang digunakan untuk membuat komponen panel surya.

Pergeseran ini telah diupayakan oleh beberapa pembuat peralatan yang mengatakan bahwa pungutan saat ini merusak tujuan Biden untuk merebut rantai pasokan energi bersih dari China.

Pemilihan Presiden 2024 membayangi pengumuman ini dimana Biden mencoba untuk menindak China dan membedakan dirinya dari Donald Trump.

Dikritik Donald Trump

Calon Presiden AS Donald Trump mengejek pengumuman tersebut dalam sebuah rapat umum kampanye di New Jersey pada hari Sabtu.

Menurutnya, Pengumuman Biden merupakan puncak dari peninjauan ulang tarif yang pertama kali diberlakukan oleh dirinya saat menjabat sebagai Presiden AS.

“Dia [Biden] bilang dia akan mengenakan tarif 100% untuk semua kendaraan listrik China. Bukankah itu bagus? Biden seharusnya melakukan hal ini empat tahun yang lalu," ujar Trump.

Trump juga memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan China akan mencoba membuat mobil listrik di Meksiko, kemudian menghindari tarif dengan mengirimkannya ke AS di bawah Perjanjian AS-Meksiko-Kanada, yang disetujui Trump sebagai Presiden AS.

Dia mengatakan bahwa dirinya akan mengenakan tarif 200% untuk mobil-mobil buatan China di Meksiko jika terpilih sebagai Presiden kembali.

“Saya akan mengenakan pajak 200% untuk setiap mobil yang masuk dari pabrik-pabrik itu, dan mereka tidak akan melakukannya,” katanya.

Trump juga telah menjanjikan tarif 60% untuk semua barang China, sebuah langkah yang tidak akan dilakukan Biden, karena sekutu-sekutunya mengatakan bahwa hal itu akan memicu inflasi.

Langkah-langkah Biden tidak terlalu menghancurkan segmen pasar daripada mencegah peningkatan impor yang diantisipasi: Baja, aluminium, dan otomotif China merupakan sebagian kecil dari pasokan AS untuk saat ini.

Pemerintah telah memperingatkan bahwa China mendorong untuk memojokkan pasar pada sektor-sektor utama dan membanjiri AS dengan barang-barang bersubsidi, untuk mengacaukan saingannya dan memperkuat pemulihannya sendiri.

Namun, perebutan tersebut menandakan konsensus bipartisan, yang dipimpin oleh dua calon presiden, tentang ancaman yang ditimbulkan oleh kendaraan listrik China terhadap AS.

Hal ini tidak menyurutkan antusiasme terhadap debut Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd. di Amerika Serikat, merek mobil listrik kelas atas di bawah Zhejiang Geely Holding Group Co, yang naik 35% pada hari Jumat setelah penawaran saham perdana yang diperluas yang merupakan pencatatan saham di Wall Street terbesar oleh perusahaan yang berbasis di China sejak 2021. Salah satu eksekutifnya meremehkan tarif yang direncanakan.

“Kami tidak mempertimbangkan hambatan jangka pendek. Kami berpikir jangka panjang dan mencoba memastikan dalam jangka panjang kami membuat kasus bisnis yang sangat, sangat bagus. Oni lebih kepada pandangan jangka panjang daripada pandangan jangka pendek,” kata Chief Financial Officer Jing Yuan kepada Bloomberg Television.

Pendekatan pemerintah konsisten dengan tujuannya untuk menyasar China sambil mempertahankan hubungan.

“Ini adalah tentang menjadi strategis, bukan eskalasi secara menyeluruh, tetapi apa yang masuk akal sebagai respon terhadap China dan dukungan untuk sektor-sektor AS yang terkena dampak,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel