Impor Beras Gagal Redam Harga, Ada 'Cawe-Cawe' Konglomerat 9 Naga?

Bisnis.com, JAKARTA - Upaya impor beras yang dilakukan sebanyak 3 juta ton sejak 2022 gagal redam harga yang tinggi pada tahun ini. Muncul dugaan cawe-cawe konglomerat 9 naga, benarkah?

Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga beras kualitas medium selama 2023 secara nasional mencapai Rp12.262 per kilogram. Adapun, pada Januari 2024 rata-rata harga beras medium Rp13.310 per kilogram atau 22% di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp10.900 per kilogram.