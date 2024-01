Top 5 News Bisnisindonesia.id: Properti Bandung Mahal Hingga Kabar GOTO TikTok

Smallest Font Largest Font

Bisnis, JAKARTA – Bandung tampil sebagai kota dengan pertumbuhan tercepat untuk popularitas bulanan sektor perumahan.

Merujuk Flash Report Rumah123, di kawasan Jabodetabek dan Bandung, pertumbuhan popularitas tahunan masih dipimpin kota-kota di Jakarta dan sekitarnya, yaitu Jakarta Selatan 1,6%, Jakarta Utara 1,4%, Tangerang 0,6%, Tangerang Selatan 0,5%, dan Bogor 0,2%.

Namun jika menilik pertumbuhan popularitas bulanan, Bandung menjadi kota dengan pertumbuhan tercepat, yakni mencapai 1% disusul Bekasi 0,5%, Depok 0,4%, dan Jakarta Timur 0,3%.

Untuk diketahui, sepanjang tahun 2023, tren harga rumah di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,9% (year-on-year/YoY). Di kawasan Jabodetabek dan Bandung, Bogor mengalami kenaikan tahunan tertinggi sebesar 3,8 persen, disusul Bekasi 3,3%, Tangerang 2,8%, Depok 2,4%, Jakarta 2%, dan Bandung 0,9%.

Di sisi lain, penjualan mobil sport utility vehicle (SUV) berpenggerak 4x4 sepanjang tahun lalu sangat bergairah di saat pasar otomotif secara nasional melemah.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan, penjualan mobil SUV berpenggerak semua roda (all-wheel drive) pada 2023 melejit 37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 7.898 unit menjadi 10.837 unit.

Padahal, pasar otomotif secara nasional justru mengalami sedikit perlambatan. Pada 2023, penjualan mobil pada 2023 susut 1,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 1.013.582 unit menjadi hanya 998.059 unit.

Pasar mobil petualang sejati terbagi dalam tiga segmen, yakni SUV 4x4 kecil bermesin kurang dari 1.500cc, segmen SUV 4x4 medium bermesin 1.501-3.000 cc, dan SUV 4x4 besar yang dilengkapi mesin lebih dari 3.000 cc.

Dua petikan berita tersebut merupakan bagian dari berita pilihan Bisnisindonesia.id yang disajikan secara analitik dan mendalam. Berikut sejumlah berita pilihan dari meja redaksi.

1. Melesatnya Harga Hunian di Bandung Terdampak Kereta Cepat Whoosh

Associate VP Marketing 99 Group Indonesia Firman Pamungkas Putra mengatakan permintaan akan hunian jual dan sewa di Bandung telah mengalami tren peningkatan sejak awal tahun 2023, terutama pada bulan Mei hingga bulan Agustus 2023 dengan permintaan bulanan tertinggi tercatat di bulan Mei 2023 dimana pertumbuhan minat hunian sewa mencapai 84,4% dan hunian jual 29,2%.

“Secara tahunan, sejak Desember 2022 hingga Desember 2023 pertumbuhan permintaan akan hunian sewa mencapai 68,6% dan hunian jual sebesar 37,1%,” ujarnya dalam laporan, Kamis (25/1/2024).

Kecenderungan peminat hunian di Bandung masih didominasi kalangan yang berasal maupun yang beraktivitas di kota Bandung itu sendiri, yakni mencapai 42,3 persen, disusul peminat dari Jakarta 25,5%, Kuta 6,3%, dan Surabaya 2,6%.

Salah satu faktor yang cukup signifikan menarik peminat dari Jakarta ditopang kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang memangkas perjalanan antar-kota tersebut menjadi sekitar 45 menit.

Pada bulan Oktober saat KCJB resmi beroperasi, Rumah123 mencatat adanya peningkatan permintaan di Bandung untuk hunian jual sebesar 18,6% dan hunian sewa sebesar 4,6%. Hal ini mengindikasikan keberadaan KCJB memberikan pengaruh terhadap permintaan hunian di area kota Bandung dan sekitarnya.

2. CEO GOTO Beri Kabar Terbaru Akuisisi Tokopedia Oleh TikTok

Chief Executive Officer (CEO) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) Patrick Walujo menyampaikan kabar terbaru mengenai akuisisi saham Tokopedia oleh TikTok.

Patrick menuturkan akuisisi saham Tokopedia oleh TikTok hingga saat ini masih berjalan lancar dan tidak menemui kendala yang berarti. Dia berharap akuisisi ini dapat selesai tepat waktu, yakni di akhir kuartal I/2024.

"Semuanya masih oke, mudah-mudahan selesai kuartal I/2024. Mohon didoakan ya, supaya makin banyak promonya Tokopedia," kata Patrick ditemui Bisnis usai DealStreetAsia Indonesia PE-VC Summit 2024, di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Sebagaimana diketahui, pengambilalihan saham Tokopedia oleh TikTok dapat diakhiri dengan penjanjian tertulis antara GOTO dan TikTok oleh TikTok atau GOTO, jika penyelesaian belum terjadi pada 31 Maret 2024.

GOTO sebelumnya juga menjelaskan Tokopedia telah setuju untuk menerbitkan saham baru dan TikTok atau anak usaha yang ditunjuk setuju untuk mengambilbagian atas sejumlah 38,19 juta (38.198.745) saham baru Tokopedia atau mewakili 75,01% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Tokopedia.

Dalam transaksi pengambilalihan saham ini, TikTok harus membayarkan sebesar US$840 juta atau setara Rp13,188 triliun kepada Tokopedia untuk dapat mengambilbagian atas saham baru tersebut.

3. Kelam Dibalik Gegap Gembita Investasi dan Hilirisasi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tampak semringah saat memaparkan realisasi investasi 2023 yang berhasil memenuhi ekspektasi Presiden Joko Widodo, yakni mencapai Rp1.418,9 triliun.

Tidak hanya nilai investasi 2023 yang tumbuh 17,5% (year-on-year/YoY), angan-angan hilirisasi pun terealisasikan melalui berbagai kesepakatan. Realisasi investasi hilirisasi secara keseluruhan mencapai Rp375,4 triliun atau setara 26,5% dari total investasi tahun lalu.

Sepanjang 2023, investasi smelter tercatat mencapai Rp216,68 triliun, dengan 63% di antaranya atau Rp136,6 triliun merupakan investasi smelter nikel. Bahlil langsung memberi catatan, bahwa hilirisasi yang digenjot ke depannya bukan hanya nikel.

"Jadi, sekali lagi bahwa yang kita bangun smelter itu bukan hanya nikel, ini buktinya. Memang ke depan kita perlu dorong di sektor perikanan dan pertanian, kehutanan lebih masif lagi," ujar Bahlil, Rabu (24/1/2024).

Bahlil menolak pandangan bahwa hilirisasi hanya menyasar sektor pertambangan. Menurutnya, hilirisasi di pertambangan menjadi pintu masuk untuk berbagai sasaran investasi lainnya.

Pengembangan hilirisasi nikel yang masif turut diikuti oleh realisasi investasi ekosistem kendaraan listrik hingga Rp9,7 triliun sepanjang tahun lalu.

Pemerintah memang berharap hasil olahan nikel di Indonesia dapat diserap oleh industri kendaraan listrik, selain penggunaan utamanya untuk peralatan rumah tangga, alat medis, bahan kosmetik, hingga komponen mesin.

Bahlil menyebut bahwa pada fase awal hilirisasi tembaga dan nikel, niliai ekspor komoditas itu mencapai US$3,3 miliar pada 2017—2018. Setelah pemerintah menghentikan ekspor nikel mentah pada Oktober 2019 dan mengolahnya di dalam negeri, nilai ekspor pun meningkat hingga mencapai US$33 miliar.

4. Prospek Cerah Utang Negara 2024

Pasar obligasi sepanjang 2024 masih berpeluang mengalami peningkatan kinerja seiring dengan potensi penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral. Sementara itu, Surat Berharga Negara (SBN) akan memiliki peningkatan daya tarik bagi para investor.

Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) Roby Rushandie mengatakan saat ini pasar masih akan mencermati kebijakan dovish The Fed. Pasar yang wait and see juga mempertimbangkan Pemilu Indonesia dan Amerika Serikat serta eskalasi konflik Timur Tengah.

“Prospek pasar obligasi tahun ini berpeluang mengalami kenaikan kinerja jika bank sentral menurunkan suku bunga acuan,” kata Roby kepada Bisnis, Kamis (25/1/2024).

Obligasi negara atau SBN juga akan menarik perhatian investor terlebih peringkat surat utang RI diperkirakan masih bertahan seiring dengan stabilnya outlook pertumbuhan ekonomi, dan masih tingginya risiko eksternal yang dapat berpengaruh terhadap kondisi APBN.

Roby menjelaskan SBN dengan tenor pendek menjadi pengaman dari risiko seiring dengan masih tingginya ketidakpastian. Sementara SBN dengan tenor panjang untuk mendapatkan peluang yield tinggi di tengah proyeksi perlambatan ekonomi.

5. Laju Garang Pasar Mobil Petualang

Model-model SUV 4x4 medium masih mendominasi pasar, meski dua segmen lainnya menunjukkan kontribusi yang semakin membesar. Pada 2023, mobil SUV 4x4 medium mendominasi pasar 57%, dan sisanya disumbangkan SUV 4x4 kecil (15%), dan SUV 4x4 besar (29%).

Model SUV 4x4 kecil di antaranya Suzuki Jimny, Audi Q3, dan Kia EV6. Sementara di segmen SUV 4x4 terdapat Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Terra, hingga Subaru XV.

Adapun SUV 4x4 yang tergolong besar di antaranya BMW XM, Jeep Gladiator, Mazda CX-60, Mercedes Benz G, hingga Toyota Land Cruiser.

Masuknya model-model terbaru ke pasar menjadi pendorong laju garang pasar mobil petualang. Sepanjang tahun lalu, pasar mobil petualang sejati disemarakkan oleh sedikitnya 41 model, yang mana sebanyak 17 di antaranya merupakan pendatang baru.

Mereka yang menjadi pendatang baru adalah Mercedes Benz GLE, Jeep Wrangler, Isuzu MUX, Mazda CX-5, Subaru Crosstrek, Nissan Terra, Mazda CX-60, dan Mercedes Benz GLS. Lalu ada Subaru WRX, Subaru Outback, Jeep Gladiator, BMW XM, dan Jeep Grand Cherokee.

Mobil berteknologi listrik pun turut menyetrum pasar, mulai dari BMW iX, Mercedes Benz EQS, hingga Kia EV6 dan Kia EV9.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News