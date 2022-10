Bank Indonesia Catat Transaksi ISEF 2022 Tembus Rp27,6 Triliun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah menyelesaikan rangkaian kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022 pada hari ini, Minggu (9/10/2022). Gelaran ISEF 2022 sukses mencatat transaksi Rp27,6 Triliun.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Arief Hartawan dalam Closing Ceremony ISEF 2022 melaporkan secara ringkas terkait pelaksanaan fair dan exhibition ISEF ke-9 2022.

Dia menuturkan, dari sisi jumlah kegiatan, total kegiatan pada ISEF kali ini mencapai 163 kegiatan, di mana sebagian besar kegiatan digelar secara offline. Total kegiatan tersebut, diakuinya sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang lebih banyak digelar secara online.

Kemudian, dari sisi jumlah pengunjung mencapai 566.181 tahun ini, yang terdiri dari 19.096 peserta offline dan 34.326 peserta online.

“Ketiga, dari sisi nilai transaksi yang dilakukan, secara keseluruhan penyelenggaraan kegiatan ekonomi syariah hingga awal 2022 berhasil mencatat transaksi senilai Rp27,6 triliun, Alhamdulilah,” ujarnya.

Adapun ini mencakup pembiayaan lembaga keuangan syariah, transaksi B to B, transaksi B to C, serta transaksi exhibition ISEF 2022 termasuk kegiatan eksyar (ekonomi syariah) di daerah.

Dia juga melaporkan, sebanyak 950 pelaku usaha, baik secara online maupun offline terlibat dalam exhibition ini.

“Secara khusus untuk kegiatan pameran selama 5 hari ini berhasil ditransaksikan senilai Rp3,2 miliar,” ungkapnya.

Sementara itu, Arief mencatat sebanyak 4.553 peserta dari kalangan pelajar tingkat SMA, mahasiswa S1, kalangan pelaku usaha umum dan desainer muda berpartisipasi dalam kompetisi eksyar yang digelar sepanjang 2022.

Selanjutnya, dari sisi pencapaian dalam rangka mendukung akselerasi sertifikasi halal yang difasilitasi oleh BI melibatkan mitra terkait, tercatat mencapai 1.898 sertifikat hingga Oktober 2022 yang terdiri dari 1.690 sertifikat pendamping halal dan 208 sertifikasi halal self declare.

Dan terakhir, sejak 1 September hingga 9 Oktober 2022, tercatat sebanyak 106.355 orang mengunjungi website ISEF yakni www.isef.co.id yang berasal dari 92 negara.

